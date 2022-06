ROG Phone 6 : on en sait plus sur son design et ses spécifications grâce à la TENAA

Un organisme de certification chinois nous propose les premiers clichés de ce qui semble être le ROG Phone 6 ainsi qu'une liste de toutes les caractéristiques que devrait proposer le smartphone.

Le successeur du ROG Phone 5 d’Asus vient tout juste d’être repéré. La lignée de smartphones la plus puissante sur le gaming se prépare à accueillir son successeur en la personne du ROG Phone 6 pour lequel nous avons désormais droit à plusieurs visuels et informations en amont de sa sortie.

Les premières photos de l’appareil

Ces informations nous viennent de l’organisme de certification chinois TENAA qui a récemment recensé l’appareil sur son site web où l’on peut voir un modèle en coloris blanc frappé de la marque Tencent. Le design que l’on peut apercevoir sur ces photos reste dans les lignes de ce que propose Asus. On remarque cependant au dos de l’appareil que certains éléments semblent avoir changé de place.

La bande RGB du ROG Phone 5 semble déportée sur le côté de l’appareil, à moins qu’il ne s’agisse peut-être d’une nouveauté à venir comme un nouvel écran secondaire. Le smartphone pèse 239 grammes et possède des dimensions sensiblement équivalentes au ROG Phone 5 (172,83 x 77,25 x 10,39 mm).

Des caractéristiques dévoilées avant la grande annonce ?

On en apprend également plus sur les spécifications de la bête puisque la TENAA nous indique que le ROG Phone 6 embarquera un écran OLED de 6,78 pouces, un SoC cadencé à 3,2 GHz, qui serait le Snapdragon 8+ Gen 1, 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Si tel est le cas, il s’agit de l’un des modèles les mieux équipés que proposera Asus, car rappelons-le, le modèle de base du ROG Phone 5 ne proposait à sa sortie que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On y retrouve aussi une prise jack 3,5 mm et un capteur d’empreinte situé sous l’écran, comme pour le ROG Phone 5.

La TENAA mentionne de plus la présence d’une batterie de 2925 mAh. On peut supposer ici qu’il s’agit de l’une des deux batteries utilisées en binôme comme sur le ROG Phone 5 pour proposer une capacité nominale totale de 5850 mAh (6000 mAh lorsque le fabricant l’annonce).

Du nouveau du côté des optiques

Pour la partie photo, il utiliserait à l’arrière un objectif principal de 50 Mpx et un autre de 13 Mpx. On peut voir ce qui semble être un troisième objectif au dos sans que l’on ait plus d’informations dessus. La TENAA mentionne en plus un zoom optique 5x, mais selon Android Authority, cela ne serait pas certain, car l’organisme a déjà pu se tromper dans ses listes de spécifications auparavant.

Asus a déjà annoncé un événement pour le 5 juillet prochain, lors duquel nous devrions avoir un premier aperçu officiel de ce nouveau modèle. L’entreprise a d’ores et déjà confirmé certaines de ses caractéristiques, comme le Snapdragon 8+ Gen 1 et un taux de rafraîchissement de l’écran situé à 165 Hz.

