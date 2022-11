Asus a créé une édition Diablo-esque de son ROG Phone 6, voici nos photos

Après Batman, c'est Diablo qui au cœur d'une énième édition du ROG Phone 6. Le smartphone dédié au gaming est prêt à entrer dans le monde cauchemardesque du sanctuaire.

Après Batman, Asus ROG continue les éditions spéciales de son ROG Phone 6. Cette fois-ci, c’est Diablo Immortal qui fait l’objet d’une collaboration avec la création d’un ROG Phone 6 Diablo Immortal.

Le thème Diablo Immortal partout

Le ROG Phone 6 existe en deux variantes, celle équipée d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l’autre qui porte la dénomination 6D, est équipée d’un MediaTek Dimensity 9000+. Ici, il s’agit d’un ROG Phone 6 rebadgé (et donc du Snapdragon). Il est équipé de 16 Go de mémoire vive ainsi que 512 Go de stockage.

Tout est dans l’univers Diablo Immortal, avec la boite du téléphone inspiré du célèbre Cube Horadric, un objet précieux du jeu qui peut transformer tout ce qui est placé à l’intérieur.

Le téléphone lui-même est rangé en toute sécurité dans une boîte inspirée de la légendaire Pierre-Monde.

Un parchemin de carte décrivant le monde de Sanctuaire comporte des inscriptions cachées à l’encre invisible qui peuvent être révélées à l’aide de la torche Lumière de Fahir incluse. Où l’on peut y glisser le chargeur et le câble, tout est fourni.

Tout a été redessiné pour évoquer le monde cauchemardesque du sanctuaire, assiégé par les hordes démoniaques de Diablo, le Seigneur de la Terreur.

Comme on pouvait s’y attendre, les interfaces logicielles ont été personnalisées. Avec Android 12, ainsi que les interfaces ROG UI et Zen UI (au choix), le Diablo Immortal Edition pré-embarque des fonds d’écran animés à thème exclusifs, des styles d’icônes, des animations de même que des effets sonores.

Même l’outil de retrait de la carte SIM bénéficie d’un traitement Diablo complet : avec son design en forme d’emblème Diablo.

Le Bouclier de sérénité est une coque de protection présentant un relief géométrique du téléport, offrant un effet unique qui brille lorsqu’il est éclairé par la lumière de Fahir.

On peut dire qu’Asus sait soigner ses éditions limitées. L’ensemble coûte tout de même 1 329 euros, et il est déjà en vente sur l’Asus Store.

