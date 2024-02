Asus : on connait la date d’annonce de l’Asus Zenfone 11 Ultra

Asus est sur le point d'annoncer le Zenfone 11 Ultra, le premier smartphone grand format de l'histoire de la gamme. Mais le constructeur n'abandonnerait pas les petits smartphones pour autant.

Les smartphones Asus Zenfone étaient parmi les derniers à proposer un format « compact ». Alors que la gamme Mini des iPhone a été abandonnée par Apple et que quasiment tous les nouveaux téléphones arborent une diagonale supérieure à 6 pouces, les Zenfone proposaient une véritable alternative.

Mais le constructeur a visiblement changé son fusil d’épaule avec Zenfone 11, qui va officiellement dévoiler un nouveau smartphone de grande taille le mois prochain.

Un Zenfone 11 Ultra « révélé » en mars

Après avoir démenti la fin de sa gamme Zenfone l’été dernier, Asus s’apprête à dévoiler un Zenfone 11 Ultra au mois de mars, plus précisément le 14 mars à 14h heure française. Le visuel d’annonce nous offre un bref aperçu du smartphone et de son poinçon, mais aussi de la nouvelle direction du constructeur avec la phrase « Élargissez votre vision ».

Suite à de nombreuses fuites depuis le début de l’année, on a désormais beaucoup d’informations sur sa fiche technique en amont de son annonce. Le Zenfone 11 Ultra devrait ainsi proposer un écran 6,78 pouces (loin des 5,9 pouces du Zenfone 10) AMOLED Full HD+ avec technologie LTPO (pour un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz). Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait être accompagné d’un maximum de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour une batterie de 5500 mAh.

Mais les fans de petits smartphones peuvent rester optimistes, car un modèle plus compact est, semble-t-il, aussi en projet chez Asus. La mode (et les ventes, il faut le dire) étant désormais associée aux smartphones dit « Ultra » ou « Max » chez Samsung et Apple, on comprend pourquoi Asus a voulu prioriser cette déclinaison dans l’annonce de son nouveau Zenfone.