Zenfone 11 Ultra : on sait (vraiment) tout sur le prochain haut de gamme d’Asus

Sur Reddit, un utilisateur a partagé avant l'heure les visuels d'officialisation du nouvel Asus Zenfone 11 Ultra. On y découvre un appareil très proche du ROG Phone 8 Pro, avec quelques changements mineurs et une fiche technique qui tabasse. Les mêmes images, plus nettes, ont par la suite été publiées sur X par le célèbre leaker Evan Blass... confirmant le design aperçu quelques heures plus tôt.

Catastrophe pour Asus. À quelques semaines du lancement supposé de ses Zenfone 11, la firme a laissé apparaître dans une mise à jour vouée au nouveau ROG Phone 8 la fiche technique d’un certain Zenfone 11 Ultra, et de nombreux visuels présentant le design de l’appareil. Découverts par Td3v1l et publiés sur Reddit, ces documents nous renseignent avec précision  sur ce nouveau smartphone, son apparence et ses spécifications techniques.

Dans la foulée, le célèbre leaker Evan Blass a obtenu (visiblement d’une de ses propres sources) les mêmes visuels, mais de meilleure qualité, et les a partagés sur X. L’occasion d’enfoncer le clou face aux infortunés communicants d’Asus… qui doivent actuellement serrer les dents dans ce contexte de double fuite à la veille d’un lancement majeur.

Un lancement majeur attendu chez Asus, mais une « surprise » gâchée

Puisque nous sommes maintenant en possession de tous ces visuels et de la fiche technique quasi complète de ce Zenfone 11 Ultra, on peut pour notre part souligner la ressemblance assez frappante de l’appareil vis-à -vis de son cousin le ROG Phone 8, lancé en début d’année. L’appareil semble partager certaines lignes, mais aussi une bonne partie du châssis du smartphone gaming d’Asus. Il en reprendrait par ailleurs la plupart des éléments techniques… au point d’apparaître en l’état comme une sorte de ROG Phone 8 « rebrandé ».

Dans le détail, ce Zenfone 11 Ultra embarquerait en effet un écran AMOLED Full HD+ (2400 par 1080 pixels) de 6,78 pouces, profitant de la technologie LTPO pour osciller de manière dynamique entre 0 et 120 Hz. Sous cet écran s’agiterait l’inévitable Snapdragon 8 Gen 3, couplé à un maximum de 16 Go de LPDDR5X et 512 Go de stockage interne en UFS 4.0. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5500 mAh compatible avec la charge filaire en 60 W, et la charge sans-fil en 15 W. L’appareil intégrerait par ailleurs une prise casque Jack 3,5 mm, pourtant en voie de disparition sur le marché du smartphone.

Côté photo, le Zenfone 11 Ultra profiterait enfin d’un capteur principal Sony IMX890 stabilisé de 50 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx, et d’un zoom x3 stabilisé de 32 Mpx.

Notons que l’arrivée, vraisemblablement prochaine, de ce Zenfone 11 Ultra chez Asus ne devrait pas empêcher la marque de commercialiser un petit Zenfone 11 en parallèle. Évoqué par plusieurs rumeurs ces dernières semaines, l’appareil reprendrait pour sa part le concept compact du Zenfone 10 et pourrait débarquer sur le marché durant l’été.