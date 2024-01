Asus Zenfone 11 : on sait déjà à quoi s’attendre, mais il pourrait réserver une surprise

Le futur Zenfone 11 d'Asus a fait une apparition furtive sur le Google Play Console, ce qui a permis de mettre la main sur une partie de ses caractéristiques. Mais un doute persiste sur la puce Qualcomm Snapdragon embarquée.

Asus avait fermement démenti la rumeur qui annonçait, l’an dernier, la fin de ses smartphones Zenfone. En ce début 2024, il semble effectivement que la marque taïwanaise disait vrai lorsqu’elle assurait mordicus que d’autres modèles étaient à venir.

Un listing aperçu sur le Google Play Console fait, en effet, mention explicite d’un certain Zenfone 11. L’appareil devrait prendre la place de l’actuel Zenfone 10 plus tard cette année, et s’imposer à son tour comme l’un des modèles compacts les plus attrayants du marché.

Le listing consulté par le site spécialisé 91Mobiles, laisse notamment entendre que ce Zenfone 11 reprendrait peu ou prou le même design que son prédécesseur, mais avec une fiche technique actualisée. Le document en fuite est néanmoins ambigu quant au processeur embarqué : Snpadragon 8 Gen 3 ou Snapdragon 8 Gen 4 ? En l’état, le doute est étonnamment permis.

Une affaire de GPU sème le doute sur le SoC embarqué…

Et pour cause, ce listing préliminaire évoque la présence d’un processeur octa-core « Qualcomm SM8650 ». Ce nom de code correspond au Snapdragon 8 Gen 3, mais le document mentionne aussi la présence d’une partie graphique Adreno 830… qui est pour sa part attendue à bord du Snapdragon 8 Gen 4 — le Snapdragon 8 Gen 3 étant simplement doté d’un iGPU Adreno 750.

La logique voudrait qu’Asus mise plutôt sur un Snapdragon 8 Gen 3 pour lancer son smartphone durant l’été (comme ce fut le cas en 2023 avec le Zenfone 10), mais il n’est pas non plus exclu que la firme choisisse cette année d’attendre l’annonce du Snapdragon 8 Gen 4 pour lancer le Zenfone 11 dans la foulée. L’appareil arriverait alors plutôt sur le quatrième trimestre 2024. Difficile toutefois d’en savoir plus à ce stade, il nous faudra attendre l’émergence d’autres rumeurs pour étayer l’une ou l’autre de ces deux pistes.

Autre hypothèse, celle qui consiste à imaginer que Qualcomm prépare une solution intermédiaire, une sorte de Snapdragon 8 Gen 3 Plus disponible en cours d’année. Par le passé, Qualcomm a déjà sorti des puces Snapdragon « Plus » avec un overclocking du CPU. Cela resterait étonnant puisque Asus vient de lancer son ROG Phone 8 Pro Edition, un smartphone de gaming équipé du Snapdragon 8 Gen 3.

Quoi qu’il en soit, le Zenfone 11 disposerait de 16 Go de mémoire vive et s’appuierait sur Android 14. On y trouverait également un écran Full HD+ (2400 par 1080 pixels), identique à celui du Zenfone 10. Notons enfin qu’Asus aurait deux variantes de son Zenfone 11 sous le coude. Un appareil baptisé Zenfone 11 Ultra avait en effet été repérée sur un listing du Bluetooth SIG en décembre dernier. Aucun détail n’avait néanmoins fuité concernant ce modèle, à l’exception d’une compatibilité Bluetooth 5.4.