Pourquoi cette puce va faire du bien à votre prochain smartphone Android haut de gamme

À l’occasion du MWC, Qualcomm lève le voile sur son nouveau fer de lance en matière de modem 5G. Remplaçant du Snapdragon X80 (utilisé notamment dans les puces Snapdragon 8 Elite), le sobrement nommé Qualcomm X85 occupera une place prépondérante dans les smartphones de 2026.

Qualcomm profite du MWC 2025 pour dévoiler son nouveau modem X85 // Source : Qualcomm

Vous consultez peut-être cet article depuis un appareil équipé d’un SoC Snapdragon 8 Elite. Si c’est le cas, cette page a vraisemblablement été chargée à l’aide du modem 5G Snapdragon X80. À Barcelone, Qualcomm a présenté le modem qui prendra le relai de cette puce dans la puce… et il n’a rien d’anodin alors que la concurrence s’est sérieusement étoffée ces dernières semaines.

Le Qualcomm X85, c’est son nom, aura en effet vocation à équiper de très nombreux smartphones Android dans le courant d’année 2026, et logiquement aussi quelques iPhone en dépit de l’apparition sur le marché d’un certain Apple C1. Pour l’instant réservé à l’iPhone 16e, ce dernier devrait toutefois initier une nouvelle ère chez Apple.

Qualcomm annonce son X85 : un modem 5G qui met Apple au défi

X85 : quoi de neuf pour la nouvelle puce 5G de Qualcomm ?

Du coté de Qualcomm, le X85 apporte bien évidemment son lot de nouveauté et d’amélioration. Ce nouveau modem prodigue notamment une légère hausse des débits, avec 12,5 Gbps annoncés en liaison descendante et de 3,7 Gbps en liaison montante.

Une première sur l’industrie du smartphone, clame Qualcomm : et pour cause, le Snapdragon X80 se « limitait » à 10 Gbps en descente et 3,5 Gbps en montée.

Dans une plus large mesure que l’année dernière, le concepteur de puces explique tirer partie de l’intelligence artificielle pour optimiser les performances du Qualcomm X85. Ce nouveau modem dispose par exemple pour la première fois d’un Data Traffic Engine dopé à l’IA pour adapter plus rapidement ses performances au type d’utilisation en cours : appel vidéo, jeu en ligne, téléchargement, etc.

Le remplaçant du OnePlus 13 sera vraisemblablement doté d’un Qualcomm X85 // Source : ElR – Frandroid

Pour le reste, Qualcomm évoque la présence d’une agrégation de porteuses en liaison descendante désormais dotée d’une bande-passante de 400 MHz. Le Qualcomm X85 offre par ailleurs une prise en charge des bandes FRMCS, utilisées pour les opérations ferroviaires, ainsi que le Turbo DSDA (Dual-SIM Dual-Active) pour une connectivité plus rapide dans un contexte d’utilisation impliquant deux cartes SIM 5G.

En parallèle, la nouvelle puce 5G de Qualcomm dispose toujours d’une connectivité satellitaire. Elle devrait faire ses premiers pas en fin d’année 2025 ou début d’année 2026 sur le Snapdragon 8 Elite Gen 2, en intégrant vraisemblablement le OnePlus 14, certains Galaxy S26, ou encore la future gamme Xiaomi 16.