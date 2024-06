ROG Ally X : Asus dévoile sa nouvelle console portable et gomme les défauts de la précédente

Après plusieurs semaines de rumeurs, Asus lève le voile sur sa nouvelle console portable en marge du salon du Computex.

Le Computex de Taiwan est sur le point d’ouvrir ses portes et Asus lève le voile sur sa vitrine pour cette année 2024 : l’Asus ROG Ally X. Comme le voulaient les rumeurs, il ne s’agit pas d’une vraie deuxième génération de console portable PC, mais d’une grande amélioration du premier modèle. Ce n’est pas sans rappeler ce qu’ont pu proposer le Steam Deck Oled ou la Switch Oled, sauf qu’ici, l’écran ne change pas.

Les nouveautés de la ROG Ally X

Pour cette ROG Ally X, Asus conserve l’écran LCD Full HD à 120 Hz et sa puce AMD Ryzen Z1 Extreme. Sur le papier, on aura donc des performances très proches de la première ROG Ally. En revanche, le constructeur a tout de même amélioré sa copie sur plusieurs points.

Le plus gros point d’amélioration, c’est la batterie. On passe à une batterie de 80 Wh, c’est le double du premier modèle et cela devrait régler le déficit d’autonomie que l’on avait noté sur la première génération. Côté performance, Asus a revu le système de refroidissement de sa console et promet un écran plus frais de 6 °C au toucher et de nouveaux ventilateurs capables de pousser 24 % d’air en plus. Avec un meilleur refroidissement, la puce d’AMD devrait pouvoir s’exprimer plus longuement à puissance maximale.

Tout ce qui concerne la mémoire a été revu. On passe à 24 Go de RAM LPDDR5X-7500 et 1 To de SSD sur un format désormais M.2 2280. Ce format est plus grand que le précédent, et donc plus facile et moins cher à faire évoluer. Le lecteur de carte microSD a également été revu. Sur le premier modèle, il pouvait poser des problèmes de fiabilité.

Enfin, Asus a modifié la connectique de sa console. Exit le connecteur propriétaire pour brancher des cartes graphiques externes d’Asus. Le fabricant propose dorénavant deux ports USB Type-C, le premier en USB 3.2 Gen 2 et le second en USB 4 avec Thunderbolt 4.

Disponibilité et prix

L’Asus ROG Ally X sera disponible en France à partir du 22 juillet 2024 à partir de 899,99 euros. Le premier modèle devrait rester au catalogue pour offrir une option plus accessible.