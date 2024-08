Un ressenti de 1000 Hz grâce à Nvidia : notre prise en main de l’Asus ROG Swift 360 Hz PG27AQNR

Nvidia Pulsar a été révélé au grand public au détour de la Gamescom 2024. Cette technologie permet d’améliorer la netteté et le ressenti des mouvements sur un jeu vidéo. Elle est embarquée sur plusieurs écrans, dont l’Asus ROG Swift 360 Hz PG27AQNR. C’est un écran haut de gamme, mais ressent-on vraiment les 1000 Hz ? Voici notre ressenti.

Les jeux vidéo compétitifs nécessitent une réactivité accrue. Mais, pour cela, encore faut-il voir distinctement toutes les informations à l’écran au fur et à mesure. Pour cela, les premiers écrans gamers du marché se différenciaient du reste avec leur taux de rafraîchissement.

La norme est à 30~60 Hz sur un écran de PC ou un TV de salon. Le premier gap était de passer à un écran 144 Hz. Désormais, on monte jusqu’à 500 Hz.

Mais intéressons-nous au nouvel Asus ROG Swift 360 Hz PG27AQNR. Comme l’indique le nom à rallonge, sur le papier, ce sont 360 images toutes les secondes qui sont affichables sur ce moniteur. Toutefois, la technologie Nvidia Pulsar apporte un traitement bienvenu. Ainsi, le ressenti visuel est quadruplé selon la marque, connue pour ses GPU. Est-ce que cela se ressent réellement à l’usage ?

Une technologie dédiée aux gamers, mais pas seulement

Pour tester cette nouvelle technologie de Nvidia embarquée sur un écran Asus, nous avons pu voir le même écran côte à côte, avec et sans la technologie activée. Cette technologie vise les joueurs de haut niveau qui jouent à des jeux compétitifs. Ceux-ci recherchent à voir distinctement toutes les informations à l’écran. Pour cela, le taux de rafraîchissement élevé à 360 Hz aide déjà.

Cependant, c’est pour la clarté de l’image que Nvidia Pulsar apporte un soutien non négligeable. En regardant successivement les deux écrans, sur une mire jouée en boucle, la lisibilité des textes mobiles est bien différente. Sans la technologie, il est complexe de lire correctement un texte mobile au-dessus d’un PNJ par exemple. Néanmoins, une fois la technologie activée, ce texte devient tout simplement lisible.

C’est très bluffant de voir cela, et on se rend ainsi compte du nombre d’informations que l’on perd sur nos écrans de PC classiques. Il faut tout de même nuancer cela sur la promesse évoquée. Dans le principe, on atteindrait donc un ressenti quatre fois supérieur à la fréquence de l’écran. Ici, pour un écran 360 Hz, on obtiendrait alors un ressenti à plus de 1000 Hz. On n’y est pas tout à fait. Autant la lisibilité du texte est bluffante, autant on ne ressent pas à proprement parler une fluidité plus élevée.

Un écran très bien fini et haut de gamme

Au-delà de cette nouvelle technologie Nvidia Pulsar, cela reste un écran de la gamme ROG Swift, de très bons écrans pour les gamers. Le produit jouit d’une esthétique réussie (tant que vous appréciez le côté gamer) et on retrouve quelques boutons à l’arrière pour interagir avec l’interface. Notez aussi le pied en croix très classique dans ce monde des écrans.

Cet Asus ROG Swift 360 Hz PG27AQNR ne recherche pas les fioritures, en proposant une certaine sobriété. Il n’y a tout bonnement pas de RGB (tristesse et désespoir), et pas de couleurs sur le logo Asus ROG par exemple. De quoi obtenir un écran qui se la joue presque minimaliste, cela plaira à certains.

Enfin, le pied équipé est donc en croix, mais comme l’écran est assez petit et léger, il est d’une certaine finesse. Les pieds ne viendront pas prendre toute la place sur le bureau, c’est toujours appréciable.

Prix et disponibilité

Cet écran a été présenté en parallèle de la technologie Pulsar lors de cette Gamescom 2024. Le coût de cette technologie semble encore incertain, puisqu’aucun prix n’a été communiqué pour le moment.

Toutefois, la date de sortie serait pour le dernier trimestre de l’année. Les informations devraient donc arriver prochainement, pour la fin du mois de septembre très certainement.