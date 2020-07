Le ROG Phone 3 peut basculer l’écran en 160 Hz grâce à une option cachée

Présenté avec un taux de rafraîchissement d'écran de 144 Hz, le ROG Phone 3 pourrait faire encore mieux, et surtout bien mieux que la concurrence. Une option cachée permettrait d'activer un taux à 160 Hz pour encore plus de fluidité.

Présenté la semaine passée et disponible début août, le ROG Phone 3 se présentait comme un smartphone avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz. Une prouesse bien au-dessus des 120 Hz de son prédécesseur ou bien des Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 et tutti quanti, mais pas inédite puisque le Nubia Red Magic 5G avait fait aussi bien avant lui et le Lenovo Legion Phone Duel s’apprête à sortir avec la même technologie.

Comme nous avons pu en attester lors d’une première prise en main approfondie, le ROG Phone 3 propose un écran fluide et réactif, très agréable sur les jeux vidéo un peu plus nerveux ou le scrolling intensif. Mais Asus aurait plus d’un tour dans son sac pour se démarquer. Le site XDA-Developers a débusqué une option cachée pour basculer l’écran à un taux de 160 Hz.

Comment activer le nouveau mode en 160 Hz ?

Il faut pour cela disposer du package ADB (Android Debug Bridge).

Exécuter la commande ADB adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1

Redémarrer votre téléphone

L’option 160 Hz est disponible via la vignette rapide du taux de rafraîchissement ou dans les paramètres> le taux de rafraîchissement de l’affichage.

Si vous souhaitez revenir à la normale, il suffit d’entrer la commande adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 0 et de réinitialiser le téléphone.

Le ROG Phone 3 dispose du processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, d’une batterie de 6 000 mAh avec de multiples outils de gestion et d’optimisation de l’autonomie. De quoi supporter le passage à un taux de rafraîchissement de l’écran à 160 Hz bien plus consommateur en énergie.