Lenovo Legion Phone Duel officialisé : caméra pop-up latérale et taux de rafraîchissement faramineux

Lenovo a officiellement intronisé son tout premier smartphone gaming répondant au nom de Legion Phone Duel. Ce dernier s’arme d’une fiche technique plus que solide, notamment marquée par la présence du Snapdragon 865 Plus, dernière version du processeur fabriquée par Qualcomm.

Jusque-là cantonnée au gaming sur ordinateur, la gamme Legion s’invite désormais sur les appareils mobiles au travers du Lenovo Legion Phone Duel, officiellement présenté dans un communiqué de presse publié par le constructeur chinois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’appareil mobile frappe fort pour son entrée en matière. En témoignent ses caractéristiques haut de gamme qui devraient combler les gamers, lesquels auront également le choix avec le récent Asus ROG Phone 3, fraîchement pris en main par la rédaction.

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Déjà confirmé par le vice-président du pôle Lenovo Mobile Gaming, le processeur Snapdragon 865 Plus s’invite logiquement à la fête pour proposer des performances aussi puissantes qu’agréables. Le téléphone s’arme aussi de 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5, couplés à 512 Go de stockage interne UFS 3.1. L’écran AMOLED propose quant à lui d’un énorme taux de rafraîchissement de 144 Hz, promettant des expériences ultra fluides.

D’une diagonale de 6,6 pouces, la dalle FHD+ ne comporte ni encoche, ni trou : Lenovo a opté pour une caméra pop-up de 20 mégapixels audacieusement nichée dans la tranche latérale du téléphone. En utilisant ce dernier à l’horizontale lors d’une session gaming, les utilisateurs pourraient alors se filmer en direct sans pour autant obstruer un potentiel capteur avec leur pouce.

Taillé pour le streaming mobile

Si l’ère du streaming mobile n’est clairement pas démocratisée, Lenovo compte visiblement sur la compatibilité 5G pour lui donner un coup de boost. Dans ce cas, son Legion Phone Duel répondrait à des exigences légitimes. À l’arrière, l’appareil mobile embarque une caméra de 64 mégapixels accompagnée d’un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels. Filmer en 4K jusqu’à 30 FPS sera envisageable, assure l’entreprise.

Aussi, le smartphone s’équipe de deux batteries de 2500 mAh, lesquelles ont été volontairement placées sur les parties inférieures et supérieures du modèle. Deux circuits de refroidissement liquide s’ajoutent pour venir dissiper la chaleur et garantir une expérience agréable à l’utilisateur lorsque celui-ci porte son appareil mobile à l’horizontale.

Lenovo Legion Phone Duel : prix et disponibilité encore incertains

En plus de deux moteurs de vibration pour optimiser la sensation d’immersion, le Legion Phone Duel s’arme d’un joystick virtuel et d’un chargeur rapide de 90 W. Pour profiter de sa pleine puissance, deux câbles USB-C doivent être branchés aux deux sorties afin de recharger le tout en l’espace de 30 minutes seulement.

« Quatre microphones antibruit enregistrent le son de tous les côtés pour permettre aux diffuseurs en direct de s’enregistrer facilement lors d’événements eSports et d’autres environnements occupés », ajoute le communiqué de presse. Lancé en Chine en juillet, le Lenovo Legion Phone Duel s’invitera sur les autres marchés, dont l’Europe, dans la foulée. Le calendrier peut varier selon le pays. Aucun prix n’a officiellement été annoncé.