Asus ROG dévoile des casques et écouteurs pour gamers (avec RGB)

En marge de sa nouvelle gamme de smartphones gaming ROG Phone 5 présentée mercredi, Asus a dévoilé des casques et écouteurs pour jouer dans les meilleures conditions possibles.

Les meilleurs casques de jeu de la gamme. C’est ainsi qu’Asus a annoncé l’arrivée d’un nouveau casque audio et de deux paires d’écouteurs qui accompagnent la sortie des ROG Phone 5, les nouveaux smartphones gaming de la marque.

Appuyant une fois de plus sur l’expérience sonore et l’immersion audio améliorée promises haut de gamme grâce au partenariat avec le spécialiste Dirac, ROG fait coïncider le produit à la parole. Et quoi de mieux que de proposer ses propres accessoires pour cela. La firme taïwanaise a donc profité de sa conférence ce mercredi pour faire entrer en scène ses nouveaux venus et se relancer sur le marché de l’audio.

Le ROG Strix Go BT : le casque immersif

Ce casque sans fil promet une expérience inégalée en termes d’immersion. Profitant de la technologie audio adaptative Qualcomm aptX et d’une faible latence, le ROG Strix Go BT assure un son Bluetooth sans faille et de haute qualité. Il peut compter sur la réduction de bruit active qui va bloquer les bruits ambiants parasites durant la partie, mais aussi sur un micro antibruit Asus AI doté d’intelligence artificielle qui va mettre en avant la voix sur les chats en session de jeu. Un câble doté d’une prise jack 3,5 mm permet de brancher le casque à n’importe quelle console, quel PC ou autre smartphone compatible.

Les écouteurs ROG Cetra II : l’option filaire USB-C et lumière

Ces intra-auriculaires misent sur un son étonnant. Ils se raccordent à un appareil via leur connecteur USB-C, car il s’agit bien là d’écouteurs filaires. Ils vont pouvoir être raccordés aux ROG Phone 5 ainsi qu’à tout autre smartphone compatible, mais aussi à des PC Windows et Mac et même à la Nintendo Switch. Les ROG Cetra II disposent, eux aussi, de la technologie ANC pour jouer dans les meilleures conditions sans parasite. Mais ils ont également un mode Ambient pour ne pas être trop isolés avec le monde qui les entoure.

Chaque oreillette Asus Essence est conçue en caoutchouc de silicone liquide, tout comme les embouts ultra-souples fournis. Il optimise la qualité du son et permet des basses plus appuyées. Les micros antibruit intégrés mettent en avant la voix pour la rendre plus claire.

Les ROG Cetra II gardent la touche ROG avec la présence d’un jeu de lumière RGB sur les écouteurs. Via le logiciel Aura Sync du ROG Phone 5, il est possible de les synchroniser avec l’éclairage choisi pour le smartphone.

Les écouteurs ROG Cetra II Core : prêts pour la PS5 et la Xbox Series X

Assez similaire aux ROG Cetra II, mais dépourvue d’ANC, la version Core des écouteurs est une déclinaison plus abordable. Elle conserve la compatibilité RGB au niveau des oreillettes. Également en caoutchouc de silicone liquide, ces intras disposent d’une compatibilité multiplateforme élargie.

Les écouteurs ROG Cetra II Core // Source : Asus

Le connecteur 3,5 mm peut ainsi supporter une connexion à une PlayStation 5, les Xbox Series X ou Series S, mais aussi évidemment les différents ROG Phone 5, les smartphones, les PC Windows, les Mac et Nintendo Switch. La prise jack a été pensée pour être coudée à 90° et ne pas gêner le jeu sur console portable.

Prix et disponibilités des ROG Strix Go BT, Cetra II et Cetra II Core

Le casque ROG Strix Go BT est annoncé au prix de 249,99 euros. Les écouteurs ROG Cetra II seront au prix de 139,99 euros tandis que les ROG Cetra II Core sont promis plus abordables à 69,99 euros.

Tous les produits seront disponibles courant avril-mai sur l’Asus Store ainsi que chez les revendeurs partenaires (Boulanger, Fnac-Darty, France Accessoires, LDLC, Amazon).