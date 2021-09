Audio-Technica lance un casque Bluetooth accessible avec une autonomie monstrueuse

Audio-Technica a lancé l'ATH-S220BT, un nouveau casque Bluetooth à 70 euros avec une autonomie de 60 heures

Si Audio-Technica est surtout connu pour ses casques de studio à destination des professionnels ou pour des modèles dérivés de ces casques, le constructeur propose également des solutions bien plus abordables pour le grand public. Ce vendredi, le constructeur japonais a ainsi dévoilé son tout dernier casque Bluetooth, l’Audio-Technica ATH-S220BT.

Comme l’indique le « BT » dans son nom, il s’agit d’un casque Bluetooth. Il propose un design supra-aural, et non pas circum-aural comme les modèles les plus réputés du genre. Plus compact, ce format vient poser les coussinets sur les oreilles et non pas autour du pavillon. De fait, il est ainsi plus discret, mais peut serrer davantage les oreilles et proposer une moins bonne isolation passive.

Du côté de la transmission Bluetooth, Audio-Technica se contente du Bluetooth 5.0 et du codec audio SBC. Nulle trace donc des codecs aptX, aptX HD ou LDAC. Néanmoins, le casque est compatible avec le Bluetooth multipoint. En d’autres termes, il peut être connecté simultanément à un smartphone et un ordinateur pour pouvoir profiter de sa musique sur un appareil et répondre à un appel sur le second sans avoir à se déconnecter de l’une des deux sources pour se connecter à l’autre.

Une autonomie de 60 heures

Concernant le son, outre la connexion sans fil, le casque d’Audio-Technica propose également une connexion filaire grâce à une prise jack 3,5 mm. Un câble de 1,2 m est par ailleurs fourni. Pour les transducteurs, le constructeur japonais a intégré des modèles dynamiques de 40 mm de diamètre. De quoi proposer selon la firme une réponse en fréquence particulièrement large allant de 5 à 32 000 Hz.

Mais c’est surtout du côté de l’autonomie que l’Audio-Technica ATH-S220BT se démarque. Le casque propose en effet une batterie permettant une utilisation pendant 60 heures. Par ailleurs, selon le constructeur, 10 minutes de charge en USB-C permettent de récupérer 3,5 heures d’autonomie.

L’Audio-Technica ATH-S220BT est d’ores et déjà disponible. Il est proposé en deux coloris, noir ou blanc, au prix de 69 euros.