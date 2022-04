Voici la toute nouvelle BMW i3, elle est 100 % électrique mais elle n’est pas pour nous

BMW lève enfin le voile sur sa toute nouvelle i3, version 100 % électrique de l’actuelle Série 3. Celle-ci devrait être uniquement réservée au marché chinois.

Comme de nombreux constructeurs, BMW a pour ambition de verdir massivement sa gamme dans les prochaine années. Il faut dire que les pouvoirs publics, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde sont particulièrement attachés au développent des motorisations branchées, qui devaient à terme remplacer les moteurs à combustion interne. Ceux-ci devraient alors occuper une part de plus en plus réduite, alors qu’ils sont désormais la cible à abattre.

Dans ce contexte, pas étonnant que les marques soient nombreuses à proposer des nouveautés zéro-émissions. C’est donc le cas de la firme bavaroise, qui propose déjà au sein de sa gamme plusieurs modèles électriques, dont l’i3, l’i4 ou encore les iX3 et iX. Mais voilà qu’elle vient tout juste de lever le voile sur une autre nouveauté, qui avait déjà fuité sur le net quelques jours plus tôt.

La première Série 3 électrique

Il s’agit de la toute nouvelle BMW i3 eDrive35L, tout juste officialisée après avoir été aperçue un peu en avance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci n’a plus grand-chose à voir avec la petite i3 que l’on connait actuellement. Car cette nouvelle arrivante est en fait cette fois-ci une version 100 % électrique de l’actuelle BMW Série 3. Nous retrouvons donc des lignes globalement similaires, malgré quelques petites différences.

Parmi elles, la calandre pleine, évidemment, mais également les feux et le bouclier, légèrement redessinés. BMW ne montre en revanche ni l’arrière, ni l’intérieur de la berline électrique. On sait seulement que celle-ci embarquera la toute dernière version du système d’info-divertissement de la marque, et c’est tout. Le volume de coffre est quant à lui affiché à 410 litres, contre 480 litres pour la version thermique.

Pas pour nous

Equipée d’une batterie de 70,3 kWh, cette nouvelle BMW i3 peut alors parcourir environ 526 kilomètres en une seule charge. Celle-ci peut alors s’effectuer en seulement 35 minutes, permettant alors de passer de 10 à 80 % avec une puissance de 95 kW en courant continu. La berline électrique revendique alors pas moins de 282 chevaux pour un couple maximal de 400 Nm, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Malheureusement, cette BMW i3 eDrive35L sera uniquement réservée au marché chinois, profitant alors d’un empattement allongé de 11 mm et de suspensions calibrées pour séduire les clients de l’Empire du Milieu. En France, il faudra donc se tourner vers la BMW i4, qui offre des performances similaires selon la version.

