Ce système BMW pourrait révolutionner la conduite de nuit des scooters et motos électriques

BMW travaille sur un système de phare adaptatif permettant de stabiliser le faisceau lumineux même en virage. Et ainsi améliorer la visibilité par le pilote d'un scooter ou d'une moto.

Très souvent grâce aux dépôts de brevets, on arrive à en savoir plus sur ce sur quoi travaillent les constructeurs, avant même qu’ils ne dévoilent officiellement le fruit de leur dur labeur. Un mal nécessaire qui permet aussi de s’assurer que leurs trouvailles ne soient pas reprises par quelqu’un d’autre.

Ainsi il y a quelques semaines, c’est Zero Motorcycles qui déposait un brevet annonçant le développement d’un embrayage simulé pour ses motos électriques, pour se rapprocher de l’effet des motos thermiques (rétrogradage, frein moteur, accélération…). Et cette semaine, c’est BMW qui nous projette dans le futur avec un nouveau système d’éclairage.

On le sait, le constructeur de Munich cherche à améliorer l’éclairage de la route de ses motos notamment en virage, quand la moto est penchée. Cette nouvelle trouvaille va dans ce sens, et s’inspire très clairement du milieu de la vidéo.

Stabilisateur de phare

Pour rappel, BMW a déjà commercialisé un éclairage adaptatif de virage. Celui-ci se basait sur un miroir réflecteur dans le bloc optique qui tourne autour d’un axe selon la position d’inclinaison et permet de compenser le mouvement de roulis du véhicule. De quoi améliorer la visibilité dans les virages. Mais le brevet dont on va parler, et rapporté par nos confrères de Cycle World, va encore plus loin, avec carrément un stabilisateur dans le bloc de phare.

De la même manière qu’un « gimbal », ces stabilisateurs qui permettent de garder une caméra, un appareil photo ou un smartphone toujours stable, ici le phare développé par BMW serait sur une sorte de nacelle qui bouge dans trois axes différents. Le premier axe permet au phare de rester de niveau quand la moto s’incline sur les côtés. Le deuxième axe s’occupe du niveau devant/derrière. Et le troisième permet au faisceau lumineux de tourner physiquement vers l’intérieur du virage.

À quand sur les BMW CE ?

Pour gérer ces trois axes, le nouveau phare de BMW est contrôlé par la même centrale inertielle (IMU), celle qui s’occupe déjà sur de nombreuses motos de surveiller des paramètres comme la rotation ou l’inclinaison. Et qui agit ainsi sur les aides à la conduite.

Reste maintenant à patienter encore un peu avant l’application de ce stabilisateur de phare sur les modèles de série. Mais on peut très bien imaginer que les prochains modèles électriques de BMW pourraient en être équipés. Pour rappel, si pour le moment la gamme zéro émission de BMW Motorrad se limite aux CE 04 et CE 02, c’est toute une gamme électrique qui devrait être développée dans les mois, années à venir. C’est le patron de la marque qui l’avait lui-même expliqué récemment, précisant malgré tout que la vocation de ces CE 01, CE 03, CE 05 et autres restera urbaine.