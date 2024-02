Scooters électriques : BMW ne va clairement pas s’arrêter là, et c’est son patron qui le dit

Dans une interview, le patron de BMW Motorrad a précisé la ligne à venir concernant la gamme de scooters et motos électriques. Et la gamme devrait compter de nombreux autres modèles différents.

Deux ans après le BMW CE 04, son physique du futur et ses performances à donner la chair de poule, c’est au tour du BMW CE 02 de débarquer sur nos routes. Là encore, le constructeur bavarois n’a pas joué la carte de la simplicité avec un design, bien que relativement minimaliste, qui ne ressemble à rien de ce qui se fait actuellement. Et surtout, cette mini-moto/gros-BMX à une autre clientèle, car il est accessible à partir de 16 ans !

Mais ne croyez pas que ça y est, c’en est fini pour BMW avec la gamme électrique. Au contraire, le constructeur allemand a bel et bien prévu de décliner encore sa gamme zéro émission (à l’échappement) et de proposer de nombreux autres modèles répondant à différents usages pour les consommateurs.

Une vocation toujours urbaine

C’est en tout cas ce que rapportent nos confrères de Moto Services qui ont interrogé Markus Flash, nouveau directeur de BMW Motorrad, à l’occasion des récents essais du CE 02. Et ce dernier de préciser que les possibilités sont vastes pour imaginer de nouveaux modèles venir remplir les rangs. Et toujours a priori en reprenant l’appellation actuelle commençant par « CE ». On peut ensuite imaginer autant de modèles que de chiffres.

Pour autant, le dirigeant a précisé que la vocation de ces futurs modèles resterait urbaine et périurbaine. Aussi bien pour les motos que les scooters électriques. Par opposition à des motos faites pour le sport ou le voyage. Donc pas de sportive zéro émission (les accélérations de l’électrique n’en restent pas moins décoiffantes !), ni de trail façon BMW GS pour venir concurrencer une Zero Motorcycle DSR/X.