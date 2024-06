Une remise « secrète » sur la BMW i4 électrique lui fait perdre 14 600 €

La BMW i4 fait partie des plus élégantes rivales de la Tesla Model 3, mais n'est pas donnée. Bonne nouvelle : BMW propose une remise en concessions de plus de 10 000 euros, de quoi faire passer cette voiture électrique sous le seuil du bonus écologique - et donc d'en profiter, de quoi alléger la note de 4 000 euros supplémentaires. Ce qui change la donne.

Dans la pléthorique gamme de voitures électrique de BMW, l’i4 est peut-être la plus élégante. Son profil de coupé quatre portes est très séduisant, mais son tarif très élevé la rend peu compétitive face à sa plus grande rivale, la Tesla Model 3.

Ça, c’est sur le papier. Dans la pratique, nous avons appris que BMW offrait une remise de plus de 10 000 euros sur l’i4 eDrive35, de quoi lui faire profiter du bonus écologique – et donc de faire baisser la note de 4 000 euros supplémentaires. De quoi changer la donne.

14 600 euros de réduction !

La (légère) mise à jour récente de la BMW i4 n’y a rien changé : elle démarre à 57 550 euros au catalogue, bien loin donc du seuil maximal de 47 000 euros pour bénéficier du bonus écologique – et encore plus des 39 990 euros demandés par la Tesla Model 3 Propulsion.

Un de nos lecteurs nous a cependant contactés, nous assurant avoir reçu plusieurs devis avec 10 600 euros de réduction. Le calcul est rapide, cela abaisse le prix de la BMW i4 à 46 950 euros, pile sous le seuil du bonus… auquel la BMW est éligible grâce à son usine en Allemagne. On retranche donc 4 000 euros supplémentaires, ce qui nous fait arriver à 42 950 euros.

Nous avons contacté BMW pour savoir si cette pratique était répandue, nous attendons leurs réponses. Nous mettrons à jour l’article.

Une version soudainement bien plus intéressante

La générosité de BMW a tout de même une limite, et seule la version eDrive35 est éligible à cette méga promo. L’occasion, donc, de se remémorer la fiche technique de cette motorisation.

Nous avons donc une voiture électrique propulsée par un moteur de 286 ch, capable d’emmener la voiture de 0 à 100 km/h en 6,0 secondes. Le tout est alimenté par une batterie de 70,3 kWh (dont 67,1 kWh utilisables), rechargeable de 10 à 80 % en 32 minutes. Autonomie : 500 km selon le cycle mixte WLTP.

Une fiche technique quasiment calquée sur celle de la Tesla Model 3 Propulsion, qui reste tout de même moins chère, tout en étant mieux équipée. Reste que cette remise pourra éventuellement tenter quelques clients, tentés par le prestige du blason, d’autant plus que nous l’avions appréciée lors de notre essai.