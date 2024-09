L’une des voitures électriques les plus intéressantes de BMW muscle son jeu avec cette nouvelle version

Il y a du nouveau dans la gamme des voitures électriques BMW et plus particulièrement du côté de la i5 Touring. Ce grand break électrique reçoit une nouvelle version xDrive40 avec quatre roues motrices et un peu plus de chevaux sous le capot. Attention toutefois à la diminution de l’autonomie.

BMW i5 Touring // Source : BMW

BMW est l’un des constructeurs qui possèdent l’une des gammes les plus tentaculaires. La BMW Série 5 en est d’ailleurs le parfait exemple, avec deux carrosserie disponibles, des versions électriques, thermiques, hybrides rechargeables et la redoutable M5 de plus de 700 ch.

La BMW i5 Touring, qui vient d’arriver au catalogue en France, s’enrichit déjà d’une nouvelle version plutôt intéressante, en tout cas pour le client désireux d’avoir quatre roues motrices sans aller dépenser 109 050 euros pour la redoutable version M60 de 601 ch.

De petites améliorations qui font la différence

En effet, après la eDrive40 de 340 ch et son autonomie variant de 489 à 560 km en propulsion, voici la version xDrive40 de 394 ch et 590 Nm de couple. Elle est dotée de deux moteurs électriques, ce qui en fait maintenant une quatre roues motrices. Sa batterie dispose d’une capacité nette de 81,2 kWh (83,9 kWh bruts) offrant une autonomie électrique en cycle combiné WLTP variant entre 453 et 520 kilomètres selon les équipements, soit un peu moins que sa cousine mono-moteur.

BMW i5 Touring // Source : BMW

Niveau recharge, la batterie accepte jusqu’à 22 kW en courant alternatif pour une charge complète en 4h15 (une option à 1 250 euros, 11 kW de série) et 205 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à 80 % en « 30 minutes environ » — un préconditionnement de la batterie est inclus dans le planificateur d’itinéraire, de quoi optimiser au mieux les temps de charge.

Lors de notre récent essai de la version eDrive40, nous avions relevé une consommation de 17,6 kWh/100 km après 42 km de départementales, à un rythme vraiment apaisé, de quoi espérer 460 km sur une charge complète. La version xDrive40 devrait consommer un peu plus et l’autonomie devrait aussi être un peu réduite.

BMW i5 Touring // Source : BMW

En termes de prix, la xDrive40 débute à 83 150 euros, soit 5 400 euros de plus que l’eDrive.

La concurrence fait-elle mieux ?

Sa principale concurrence, ce sera l’Audi A6 e-tron Avant récemment présentée, et la BMW aura fort à faire pour la concurrencer.

En effet, cette A6 e-tron en plus de bénéficier d’un meilleur Cx, hérite de la batterie de 94,9 kWh (capacité nette) du Q6 e-tron. Elle peut ainsi parcourir jusqu’à 721 km dans sa version Avant Performance, soit environ 170 km de plus que sa rivale. La puissance de recharge de la berline aux anneaux achève de séduire avec une technologie 800 V qui autorise une capacité de charge maximale de 270 kW en courant continu.

Audi A6 Avant e-tron

Le passage de 10 à 80 % de batterie s’effectue en seulement 21 minutes. Il en faut 9 de plus pour la BMW i5, munie de la technologie 400 V, qui « limite » la puissance en courant continu à 205 kW.

L’A6 e-tron Avant démarre à 68 000 euros, et avec quelques options, elle pourra grimper jusqu’à 93 000 euros. Le point négatif sur l’Audi, c’est qu’elle ne dispose pas de quatre roues motrices pour le moment, à moins de passer sur la S6 e-tron Avant de 550 ch, 648 kW d’autonomie et à partir de 106 500 euros.