BMW iX3 officialisé : le SUV électrique allemand avec un autonomie de 460 km

Le constructeur d’outre-Rhin BMW a dévoilé en détail son futur SUV électrique iX3, lequel a été décliné en deux finitions distinctes oscillant entre 70 000 et 80 000 euros.

Depuis décembre 2019, le Sports Activity Vehicle (SAV) BMW iX3 — dénomination marketing attribuée par le constructeur allemand — s’était montré quelque peu discret. Certes, le véhicule ne foulera finalement pas le sol américain. Certes, ce quatre-roues aux lignes esthétiques identiques à celles de sa cousine thermique X3 est depuis entré en préproduction. Mais la marque en elle-même a tout de même été relativement muette.

Design : aucune surprise

Jusqu’à ce qu’un communiqué de presse officiel ne soit publié par la firme d’outre-Rhin, qui profite de ce mois de juillet pour présenter plus en détail sa prochaine automobile électrique. Au chapitre du design, aucune surprise majeure n’est à signaler : des photos du iX3 avaient en effet déjà été dévoilées l’an passé. En revanche, les spécifications techniques ont quant à elle légèrement évolué.

À l’époque, la firme à l’hélice s’était fendue de plusieurs sorties médiatiques pour annoncer une puissance et une autonomie rehaussées : de 270 à 286 chevaux et de 400 à 440 kilomètres d’autonomie. Si le premier élément reste tel quel, le second prend de nouveau du galon. Ci-dessous, la fiche technique communiquée par le groupe :

Moteur : 286 ch (210 kW)

Couple : 400 Nm

Accélération : de 0 à 100 km/h e 6,8 secondes

Vitesse de pointe : 180 km/h (bridée électroniquement)

Batterie : 80 kWh (brut)

Autonomie : 460 km, selon la norme WLTP

Charge : 7h30 sur une Wallbox de 11 kW, 34 minutes pour atteindre 80 % sur une charge rapide jusqu’à 150 kW en courant continu (DC)

Coffre : 510 litres (jusqu’à 1560 litres)

Compatible Apple CarPlay et Android Auto

Hans Zimmer à la baguette

Le BMW iX3 bénéficie également de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive : « La densité de la puissance du bloc moteur électrique a été augmentée de 30 % par rapport à celle des modèles entièrement électriques du groupe existants ; quant à la densité gravimétrique de la batterie haute tension, elle a été revue à la hausse de 20 % par cellule », indique l’entreprise basée à Munich.

Toutes les nouvelles générations des composants s’inviteront par ailleurs sur les BMW iNEXT et BMW i4 à compter de 2021. Aussi, l’iX3 s’équipe de série d’une suspension SelectDrive « censée optimiser la sportivité et le confort de conduite ». Petite anecdote : la signature sonore du véhicule a été imaginée par le compositeur de musique de films Hans Zimmer (Dunkerque, Interstellar, Gladiator, Inception), lui-même.

Deux finitions au choix

Au total, deux finitions seront proposées aux clients. La version Inspiring, qui embarque les équipements suivants au prix de 72 950 euros : jantes de 19 pouces, feux à LED, climatisation automatique 3 zones avec fonction de pré-conditionnement, hayon à ouverture automatique, toit ouvrant panoramique, pack Driving Assist Pro et éclairage d’ambiance.

La version Impressive (79 350 euros), elle, propose une finition plus complète : jantes 20 pouces en alliage léger, vitrage acoustique, sièges Advanced, selleries en cuir Vernasca, affichage tête haute BMW HUD, pack d’aide au stationnement Park Assist Plus et système Hi-Fi Harman Kardon Surround.

La Chine en priorité

Fabriqué dans l’usine de production de Shenyang (Chine), le BMW iX3 sera lancé dans le courant de l’année 2020 en Empire du Milieu dans un premier temps, avant d’être exporté dans la foulée vers d’autres marchés.