Le BMW iNext jouirait d’une version à 600 chevaux plus puissante que le Tesla Model Y

Attendu pour le second semestre 2020, le SUV électrique BMW iNext devrait avoir le droit à trois versions distinctes. La plus puissante d’entre elles pourrait même revendiquer jusqu’à 610 chevaux, coiffant au poteau le Tesla Model Y et ses 462 chevaux.

Voilà déjà plus d’un an que le BMW iNext apparaît dans l’actualité de manière plus ou moins régulière. Celui qui fera la part belle à la connectivité et à la conduite autonome (de niveau 3, à en croire les bruits de couloir) devrait faire l’objet d’une présentation officielle au cours des prochains mois, voire au début du millésime 2021.

On sait que sa production débutera l’année prochaine à l’usine de Dingolfing, en Allemagne, dans laquelle la firme à l’hélice a investi pas moins de 400 millions de dollars en décembre 2019. Et ce, pour garantir le développement de son véhicule en transformant une partie des infrastructures.

Entre 300 et 600 chevaux

Le BMW iNext refait aujourd’hui parler de lui au travers d’un article signé BMW Blog : ce pureplayer américain principalement dédié à l’actualité de la firme allemande avance de nouvelles informations quant à la future puissance du véhicule électrique. Ces éléments doivent cependant être pris avec des pincettes jusqu’à la confirmation de la marque.

Selon le média, l’iNext aura le droit à une version entrée de gamme de 230 kW (308 chevaux), complétée par une variante milieu de gamme de 390 kW (522 chevaux) et une autre plus haut de gamme de 455 kW (610 chevaux). Si tel était le cas, les 462 chevaux du Tesla Model Y seraient mangés tout crus par les deux dernières déclinaisons.

Une nouvelle dénomination à l’horizon ?

Le nom iNext ne devrait également pas être l’appellation définitive du véhicule : en lieu et place, la dénomination « iX » pourrait s’inviter. La BMW Natural Interaction (vidéo ci-dessous), déjà présente sur le concept car du bolide, serait par ailleurs intégrée de série, assure BMW Blog.

Ce système « combine la technologie de commande vocale la plus avancée du marché avec un contrôle gestuel étendu et une reconnaissance du regard » pour interagir avec le quatre-roues, expliquait BMW en février 2019. A voir et à tester dans la réalité, de toute évidence.

