Bose SoundLink Home Bluetooth : un design élégant pour la maison avec quelques limitations

Bose vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle enceinte Bluetooth, la SoundLink Home. Ce nouveau modèle arbore un design néorétro, embarque une batterie et une entrée audio USB-C. Simple, efficace et conçue pour durer, elle veut se faire une place de choix chez vous.

Bose SoundLink Home // Source : Bose

Alors que les précédentes enceintes de la gamme SoundLink proposaient des designs plutôt originaux à l’image de la SoundLink Home Speaker, Home Speaker 500 ou plus en rondeur avec la SoundLink Max, le nouveau modèle SoundLink Home de Bose veut offrir une esthétique soignée, plus adaptée à un environnement domestique. Elle n’est pas conçue pour aller barouder comme les récentes Ultimate Ears Wonderboom 4, Beats Pill 2024, par exemple. En effet, celle-ci est développée à partir de matériaux nobles comme l’aluminium anodisé et dotée d’une grille en tissu sur la façade. L’enceinte n’est pas étanche ni résistante à la poussière.

Elle peut être déplacée très facilement grâce à des dimensions compactes (21,6 cm de hauteur, 11,2 cm de largeur et 5,8 cm de profondeur) et un poids léger de 880 grammes. Deux coloris sont proposés sur le marché américain : gris clair et gris froid. Une finition « bois chaud » est également disponible en Chine.

Bose SoundLink Home // Source : Bose

Des performances audio prometteuses, kit mains libres mais pas de contrôle via l’application

Malgré sa taille réduite, Bose promet des performances audio de haut niveau grâce à l’intégration de deux radiateurs passifs. Ces derniers sont censés produire des basses profondes capables de remplir n’importe quelle pièce. La marque met en avant la qualité sonore « premium » de son enceinte, fruit de son expertise acoustique reconnue.

Bose SoundLink Home // Source : Bose

Intégrant une batterie, elle permettrait d’écouter de la musique pendant 9 heures à volume maximal, ce qui peut sembler limité comparé à certains concurrents comme le Sony Ult Field 1 qui offre 12 heures d’utilisation pour un prix inférieur (129 euros).

La recharge complète nécessite environ 4 heures via le port USB-C intégré. Ce dernier peut également servir de liaison avec un ordinateur, par exemple, comme entrée audio. En outre, il y a bien sûr la connexion sans fil Bluetooth 5.3 qui promet une portée d’environ 9 mètres. L’enceinte dispose d’un microphone permettant ainsi de passer des appels téléphoniques si le smartphone est à proximité ou pour interagir avec les assistants vocaux.

Notez qu’il est possible d’associer deux SoundLink Home pour créer une configuration stéréo, améliorant ainsi l’expérience d’écoute.

Bose SoundLink Home // Source : Bose

Petite déconvenue, contrairement à d’autres modèles de la marque, la SoundLink Home n’est pas compatible avec l’application Bose Connect. De plus, elle ne dispose pas de mode « fête » permettant de diffuser la même source audio sur plusieurs enceintes simultanément.

Pour le moment, l’enceinte Bose SoundLink Home Bluetooth est annoncée pour le marché américain à un prix de 219 dollars.