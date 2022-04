Bouygues Telecom fait dégringoler le prix de son forfait mobile 80 Go

Bouygues Telecom multiplie les offres sur ses forfaits mobiles sans engagement. Jusqu’au 4 mai prochain, le très bon B&You 80 Go est à seulement 12,99 euros par mois. Qui veut un nouveau forfait tout beau tout neuf ?

Encore une fois, Bouygues Telecom n’est pas généreux que sur l’enveloppe data. L’opérateur casse le prix de ses forfaits avec notamment une offre de 80 Go au prix de 12,99 euros par mois. L’occasion rêvée de vous offrir un nouveau forfait sans y laisser vos économies prévues pour les vacances au soleil. Attention à ne pas trainer, l’offre ne court que jusqu’au 4 mai prochain.

Forfait 80 Go à 12,99 euros : le parfait équilibre

Souscrire au forfait qui propose le plus de Go n’est pas toujours la meilleure solution. Si vous êtes comme une majorité de Français et que vous consommez par mois environ 12 Go de data par mois, ce forfait à petit prix est largement suffisant. Il vous permettra non seulement de profiter d’une quantité très largement suffisante de data en itinérance, mais il vous permettra également de pallier tout besoin urgent.

Il peut parfois arriver que l’on soit contraint d’utiliser son smartphone comme Wifi d’appoint pour terminer une présentation dans le train, ou encore pour épauler un proche qui n’a plus de forfait. Il est alors bien utile de bénéficier de quelques Go supplémentaires pour éviter le hors forfait. Avec 80 Go, vous pouvez même dépanner une longue soirée Netflix en très haute résolution sans craindre la pénurie de data.

Avec l’approche des vacances, là encore un forfait généreux permet de bénéficier d’une enveloppe data à l’étranger un peu plus conséquente. Dans le cas de ce forfait B&You, une enveloppe de data en itinérance de 12 Go en 4G dans les pays de l’Union européenne est prévue. Largement de quoi publier des tonnes de photos de doigts de pied en éventail ou d’utiliser intensivement Google Maps. Une bonne nouvelle si vous avez prévu de voyager cet été.

Finalement, le forfait sans engagement 80 Go pour 12,99 euros par mois remplit toutes ces conditions. D’ailleurs pour ce tarif, vous profiterez de :

80 Go de data depuis la France métropolitaine dont 12 Go depuis l’Europe et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM depuis l’international ;

SMS illimités vers France métropolitaine, l’Europe, et les DOM ;

MMS décomptés de l’enveloppe Internet utilisable.

Rappelons par ailleurs que choisir le réseau Bouygues Telecom, c’est choisir l’une des couvertures réseau les plus complètes en France métropolitaine avec plus de 99 % du territoire couvert par le réseau 4G. Même si vous résidez dans un endroit reculé, vous pouvez également profiter d’une qualité réseau optimale.

Il est enfin possible d’ajouter plusieurs options à prix préférentiels lors de la souscription de votre forfait mobile comme un abonnement à l’antivirus Norton, un abonnement à Cafeyn (kiosque à journaux dématérialisé) ou encore un abonnement B.Tv, pour accéder aux chaînes de télévision en un clic depuis son smartphone.

Une offre forfait plus que complète

Si malgré tout l’offre de 80 Go ne vous semble pas correspondre à vos besoins, pas de panique. L’opérateur propose une large palette de forfaits pour toutes les consommations et tous les budgets. Vous aurez ainsi le choix entre les forfaits suivants :

Forfait 5 Go à 4,99 euros comprenant : 5 Go de data depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

comprenant : 5 Go de data depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ; Forfait 120 Go à 14,99 euros comprenant : 120 Go de data depuis la France métropolitaine dont 20 Go depuis l’Europe et les DOM ;

comprenant : 120 Go de data depuis la France métropolitaine dont 20 Go depuis l’Europe et les DOM ; Forfait 200 Go à 18,99 euros comprenant : 200 Go de data depuis la France métropolitaine dont 20 Go depuis l’Europe et les DOM ;

comprenant : 200 Go de data depuis la France métropolitaine dont 20 Go depuis l’Europe et les DOM ; Ou Forfait 130 Go en 5G à 24,99 euros comprenant : 130 Go de data depuis la France métropolitaine dont 25 Go depuis l’Europe et les DOM ;

Envie de souscrire à un forfait mobile Bouygues Telecom ? Rien de plus simple

Pour souscrire à un forfait Bouygues Telecom, c’est très simple : il vous suffit de choisir votre forfait, de l’ajouter à votre panier puis de valider votre commande. À noter qu’il vous faut prévoir ajouter 10 euros pour commander une nouvelle carte SIM, indispensable si vous changez d’opérateur. Munissez-vous enfin de votre numéro RIO, disponible très simplement et sans délai en appelant le 3179, si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel.

Une fois les étapes remplies, en quelques jours seulement vous pourrez basculer sur votre nouveau forfait. Hop là, nouveau forfait, nouvelle vie. Profitez bien !