Bouygues Telecom dit adieu aux forfaits Sensation, voici leurs remplaçants

Fin de la Sensation chez Bouygues Telecom qui lance une nouvelle gamme de forfaits avec engagement tout en faisant exploser le compteur des données 5G et en incluant un volet sécurité géré par Norton.

Bouygues Telecom annonce mettre en place sa nouvelle série de forfaits mobile. Exit les forfaits Sensation, bonjour les « forfaits Bouygues Telecom », qui iront toujours de pair avec les forfaits B&You, proposés, eux, sans engagement. L’opérateur profite aussi de cette refonte pour introduire une gamme de services d’assistances et de sécurité avec divers partenariats, dont Norton.

Bouygues met le paquet sur la 5G

La première chose qui saute aux yeux, c’est la mise en avant des forfaits 5G (compatibles 4G) de cette nouvelle série. On a le droit entre 100 et 240 Go de données avec des prix variant de 15,99 à 54,99 euros par mois la première année. Les clients Bbox bénéficient d’une remise de 5 euros par mois sur la première année.

100 Go : 15,99 €/mois ou 10,99 €/mois pour les clients Bbox

130 Go : 24,99 €/mois ou 19,99 €/mois pour les clients Bbox

200 Go : 31,99 €/mois ou 26,99 €/mois pour les clients Bbox

240 Go : 54,99 €/mois ou 49,99 €/mois pour les clients Bbox

Les forfaits 4G ont en revanche bénéficié d’une cure d’amincissement, aussi bien en termes de données que de prix. On a donc le droit à deux forfaits classiques ou bloqués allant de 100 Mo à 5 Go. Un dernier forfait destiné aux adolescents a pour particularité d’être flexible dans le temps, passant de 1 à 20 Go au bout d’un an.

100 Mo : 2,99 €/mois ou gratuit pour les clients Bbox

5 Go : 11,99 €/mois ou 9,99 €/mois pour les clients Bbox

1 à 20 Go : 6,99 €/mois ou 4,99 €/mois pour les clients Bbox

Tous ces forfaits sont proposés avec un engagement de 24 mois avec ou sans smartphone en leasing.

Une gamme de services et d’assistance tout compris

Bouygues a profité de cette refonte pour mettre l’accent sur les services complémentaires et exclusifs à ces nouveaux forfaits. Il y a d’abord l’arrivée d’un service après-vente avec réparation en moins de 7 jours et/ou la réparation express en boutique prise en charge gratuitement avec le prêt d’un smartphone gratuit, le tout géré par WeFix, appartenant au groupe Fnac/Darty.

L’autre produit complémentaire concerne la sécurité même de votre smartphone avec un accès de 2 ans gratuit au service Norton 360 Mobile Security, valable pour un 1 appareil. Cette application offre notamment :

Une protection de la navigation Web, des SMS, du Wi-Fi et des invitations iCloud (sur iOS).

Les alertes sur les mises à jour (en cas de version obsolète) et les applications (Android uniquement)

Un VPN avec détection des fuites de données

L’accès à l’application Norton Password Manager (sur Android uniquement) qui permet de stocker et de générer ses mots de passe.

Notez d’ailleurs que cette solution est aussi disponible en option pour les forfaits B&You et les anciens forfaits Sensation pour 5 euros supplémentaires par mois.

