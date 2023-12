Bouygues gâte ses nouveaux abonnés fibre : 2 mois offerts pour tout abonnement aux Bbox Must ou Ultym

Deux mois d’abonnement offerts pour toute souscription à une offre fibre Bbox Must ou Bbox Ultym ? C’est le (très) joli cadeau offert par Bouygues Telecom à ses nouveaux abonnés fibre pour les fêtes de fin d’année. Attention, il se termine dans quelques heures à peine.

Dans la course aux meilleures offres télécom de cette fin d’années, Bouygues Telecom semble bien parti pour remporter la palme. L’opérateur a décidé d’offrir la bagatelle de deux mois d’abonnement (sous la forme d’une offre de remboursement) pour tout abonnement à la fibre avec un engagement d’un an.

Que vous cherchiez une offre simple et efficace comme la Bbox Must ou une offre solide qui regroupe ce que Bouygues Telecom a de mieux à offrir comme la Bbox Ultym, il s’agit là d’une aubaine à ne pas laisser passer. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette offre n’est valable que jusqu’au 25 décembre prochain.

Bbox Must : des prestations solides à un prix raisonnable

Une offre fibre complète et efficace ? C’est en substance ce que propose Bouygues Telecom avec la Bbox Must. En souscrivant à cette offre, vous bénéficiez (bien évidemment) d’une connexion à la fibre Bouygues, mais aussi un accès à la télévision et une partie téléphonie fort pratique.

Aujourd’hui, la connexion proposée par la Bbox Must vous permet d’atteindre des débits très satisfaisants : jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. De quoi télécharger les 86 Go d’Alan Wake 2 en un peu plus de 11 minutes, ou les 125 Go de Starfield en environ 16 minutes. Pour ne rien gâcher, la Bbox Must est compatible avec le Wi-Fi 6. De quoi assurer une connexion impeccable pour tous vos appareils.

Pour la partie télévision, cette offre peut compter sur une box TV 4K dédiée très complète. Grâce à elle, vous pourrez accéder à un bouquet comprenant plus de 100 chaînes, ainsi qu’à vos applications de SVoD préférées. Prime Video et Universal+ sont même inclus gratuitement dans votre abonnement pendant six mois. Pause du direct, enregistrement des programmes et reprise à zéro des programmes en cours sont aussi de la partie pour une expérience TV aussi complète que simple.

Terminons enfin avec la téléphonie. Ici, Bouygues va à l’essentiel et vous propose de bénéficier d’appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays.

Cette offre est actuellement proposée avec un engagement de 1 an à 26,99 euros par mois pendant les six premiers mois, puis à 42,99 euros pendant le reste de la durée d’engagement. En souscrivant avant le 25 décembre, vous pourrez bénéficier de deux mois offerts via une offre de remboursement.

Bbox Ultym : le meilleur de la fibre Bouygues (et bien plus encore)

Comme son nom le suggère parfaitement bien, la Bbox Ultym concentre le meilleur de ce que propose Bouygues Telecom actuellement au sein d’une unique offre.

Côté internet, cette offre fibre permet ainsi d’atteindre des débits allant jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement, et 900 Mbit/s en envoi. Pour reprendre les exemples pris précédemment, cela permet théoriquement de télécharger Alan Wake 2 en un peu plus de 5 minutes, et le gigantesque Starfield en 8 minutes à peine. Le Wi-Fi 6E est bien évidemment de la partie, ainsi que de menus avantages en suppléments, comme la possibilité d’obtenir jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi 6 ou une Mini Box 4G de 50 Go.

La partie téléphonie monte aussi en gamme, puisque cette offre vous permet de bénéficier d’appels en illimités vers les fixes et les mobiles en France, en Europe et en Suisse, ainsi que vers les fixes de 110 destinations.

Quant à la partie télévision, difficile de bouder son plaisir. La Bbox Ultym dispose d’un décodeur Bbox 4K HDR qui permet d’accéder à plus de 180 chaînes. Cette box reprend dans les grandes largeurs les fonctionnalités de son homologue présente dans la Bbox Must (enregistreur 100 h, pause du direct, possibilité d’accéder aux applications des principaux services de SVoD). Cet abonnement se distingue toutefois par l’accès à trois services de SVoD gratuitement pendant six mois : Prime Video, Universal+ et Disney+ dans sa version standard.

La Bbox Ultym est actuellement proposée à 32,99 euros par mois pendant six mois, puis 52,99 euros pendant les mois suivants. Il s’agit d’une offre avec un engagement d’un an. En vous engageant avant le 25 décembre prochain, vous pourrez bénéficier d’une offre de remboursement vous permettant d’obtenir deux mois gratuits.

Comment profiter de deux mois offerts sur votre offre fibre ?

Si vous souhaitez bénéficier de deux mois d’abonnement offerts sur votre abonnement fibre, rien de bien compliqué. Après avoir choisi un abonnement fibre, Bbox Must ou Bbox Ultym, et complété l’inscription avant le 25 décembre 2023, il vous suffit d’effectuer une demande de remboursement dans les 8 semaines.

Comment ? Tout simplement en remplissant le coupon ad hoc présent à cette adresse et en fournissant les pièces justificatives nécessaires à la complétion de votre dossier (première facture et copie du contrat de service). Une fois votre demande prise en compte, vous obtiendrez votre remboursement par virement bancaire directement sur votre compte.

Si vous avez opté pour un abonnement Bbox Must, vous obtiendrez ainsi un remboursement de 53,98 euros. Pour une Bbox Ultym, le montant du remboursement obtenu passe à 65,98 euros.