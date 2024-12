Live spécial : découvrez comment débrider sa connexion et tentez de gagner une PS5 Slim le 10 décembre

Toutes les offres fibre ne se valent pas et ça, Bouygues Telecom l’a bien compris. Le 10 décembre à 17h, Frandroid et Bouygues Telecom vous proposent de découvrir comment booster sa connexion internet sans se ruiner. Durant ce live, une PlayStation 5 Slim est à gagner.

Vous en avez assez de payer une fortune pour une connexion fibre limitée à quelques centaines de Mb/s ? Bouygues Telecom dévoile de nouvelles offres compétitives, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en montant*, sur les lignes éligibles pour un prix plancher.

Bouygues Telecom a aussi pensé à ceux qui attendaient le bon moment pour craquer pour une console next-gen et accompagne certains de ces abonnements d’une remise exceptionnelle sur la PS5 Slim. Pour découvrir ces offres de lancement, booster sa connexion et obtenir l’une des consoles de jeu les plus performantes du marché, rendez-vous le 10 décembre à 17h en Live sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Bouygues Telecom invente B&YOU Pure Fibre : un expert vous explique pourquoi elle change tout

À quoi bon avoir un setup premium si sa connexion internet n’est pas à la hauteur ? Pour obtenir de bons débits, il faut être prêt à y mettre le prix : souvent plus de 35 ou 40 euros par mois.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, comme les gamers et les streamers, sans pour autant faire exploser leurs factures, Bouygues Telecom a prévu une nouvelle offre fibre.

Disponible à partir de 23,99 euros par mois, elles promettent jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi pour les foyers éligibles. Durant ce Live Twitch du 10 décembre, nous donnons la parole à une experte de Bouygues Telecom, Polina Medvedeva, afin qu’elle revienne sur les technologies phares menant à une telle prouesse. Mieux, elle vous délivra aux côtés d’Arnaud, speaker officiel de Frandroid, et de Carole Quintaine, streameuse gaming reconnue, toutes les astuces pour optimiser son setup et sa connexion.

Suivez le Live et tentez de gagner une PS5 Slim !

Pour le lancement de ses nouvelles offres gaming, Bouygues Telecom met les petits plats dans les grands.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Lors du Live Twitch du 10 décembre, trois lots d’une valeur totale de 599,97 euros seront mis en jeu :

une console PS5 Slim numérique ;

une manette sans fil blanche Dual Sense pour PS5 ;

une manette sans fil rouge Dual Sense pour PS5.

Pour participer, c’est très simple. Il vous suffit de rejoindre le Live à 17h sur la chaîne Twitch de Frandroid et d’être très attentif, car chaque détail compte. Au fil de l’émission, Arnaud vous posera trois questions précises. Seul le plus rapide se qualifiera pour la suite du concours. Un beau moment d’échanges, de convivialité, de rire et de gaming vous attend !

*Offre soumise à conditions, valable pour toute première souscription sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la fibre jusqu’au domicile. Jusqu’à 8 Gbit/s en descendant et jusqu’à 1 Gbit/s en montant, avec option Débit + gratuite sur demande, sous réserve d’éligibilité et d’équipement compatible branché en filaire. Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr