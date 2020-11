Le nouvel iPhone 12 à 1 euro (+8 €/mois) chez Bouygues Telecom, on vous explique comment ça marche

Le nouvel iPhone 12 est enfin disponible ! Voici une offre qui vous permet de l'obtenir avec des remises, tout en profitant d'un forfait avec 90 Go de données que vous pourrez également utiliser en 5G dès que le réseau sera disponible.

Comment fonctionne l’offre de Bouygues Telecom ?

L’offre de Bouygues Telecom associe à l’iPhone 12 un forfait mobile Sensation avec 90 Go de données. Au lieu de payer votre iPhone 12 (64 Go) à 879 euros, vous pouvez l’obtenir à 1 euro en achat immédiat (+8 euros par mois).

Comment ? Premièrement, il faut souscrire au forfait Sensation 90 Go avec un remboursement différé de 8 euros par mois pendant deux ans. Bouygues Telecom vous propose ensuite une remise de 337,10 euros sur votre iPhone 12 et vous pouvez également profiter d’une réduction immédiate de 70 euros grâce au code promo BOUYGUES70 ainsi que de l’offre de reprise. En effet, Bouygues Telecom reprend, par exemple, votre iPhone XR à 278,90 euros.

iPhone 12 : des nouveautés importantes cette année

L’iPhone 12 introduit de très nombreuses nouveautés. On retrouve les mises à niveau habituelles, comme un processeur plus rapide et un appareil photo amélioré. En plus de tout cela, il y a un nouveau design, un nouvel écran OLED, un tout nouveau système de charge sans fil et d’accessoires avec MagSafe et, bien sûr, la 5G.

Premièrement, ce que l’on ne voit pas, mais qui est important, c’est l’avant de l’iPhone 12 qui n’est techniquement pas en verre, mais un matériau vitrocéramique baptisé « Ceramic Shield ». Plus concrètement, cette protection utilise des cristaux de céramique dans le verre pour améliorer la résistance aux chutes par rapport à l’iPhone 11.

Lors de la première prise en main de l’appareil, on remarque également que les côtés sont désormais plats alors que l’on s’était habitué à des côtés arrondis sur les précédents iPhone. Les coutures et les coins sont néanmoins parfaitement biseautés, et font de l’iPhone 12 un appareil aussi agréable à tenir en main que les iPhone de générations précédentes.

L’écran de l’iPhone 12 profite également de la technologie OLED avec la même taille (6,1 pouces de diagonale). Cela signifie que vous aurez un écran beaucoup plus contrasté avec des couleurs plus vives.

Mais les plus grands changements proviennent du nouveau processeur A14 Bionic. Cette puce est la même que celle que l’on trouve sur l’iPhone 12 Pro, Apple la décrit comme la puce la plus puissante du marché du smartphone. Sa force est de pouvoir effectuer de multiples tâches en une fraction de seconde, et d’être très économe en énergie pour offrir une meilleure autonomie.

Pour la photographie, le nouvel appareil photo grand-angle capte encore plus de lumière pour des photos très riches en couleurs, et le Mode Nuit est maintenant présent sur toutes les caméras (y compris sur la caméra avant pour les selfies et sur le mode Portrait). Apple a également apporté quelques modifications au mode HDR pour combiner plusieurs photos en une seule image, ce que l’on appelle également la technologie Smart HDR 3. Enfin, en plus d’une prise en charge des réseaux 5G, l’iPhone 12 utilise le nouveau système de charge MagSafe.

Le forfait Sensation 90 Go : une offre complète et déjà compatible avec la 5G

Sur un marché surchargé par les offres, Bouygues Telecom propose l’un des forfaits mobiles les plus complets du moment.

Son forfait Sensation 90 Go permet d’obtenir chaque mois :

90 Go de données mobiles en, 4G mais aussi en 5G , quand le réseau de nouvelle génération sera disponible en France ;

, quand le réseau de nouvelle génération sera disponible en France ; les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

vers et depuis la France et l’Europe ; 35 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

une option multi-SIM pour un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.

Mieux, Bouygues Telecom promet que son forfait Sensation 90 Go sera compatible avec la 5G sans le moindre surcoût. Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 33,99 euros la première année, avant de passer à 48,99 euros (comptez 7 euros par mois en moins si vous êtes déjà client box chez Bouygues Telecom). Il faut cependant conserver son ancien numéro de mobile pour profiter de cette réduction. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en appelant le 31 79, lors de la souscription.