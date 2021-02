B&You (Bouygues Telecom) augmente le prix de ses forfaits à son tour

Vous reprendrez bien 3 euros de plus sur votre facture ? Grand prince, Bouygues Telecom augmente le prix de votre forfait B&You en rajoutant au passage quelques Go supplémentaires.

« On a tous besoin d’internet au quotidien sur son smartphone ». Voilà comment débute l’e-mail que de nombreux clients de B&You ont reçu ces derniers jours, rappelant que la consommation de données mobiles en France a augmenté de 35 % en un an. Vous l’aurez compris, la branche sans engagement de Bouygues Telecom propose à ses abonnés une enveloppe data plus importante. Cela s’accompagne cependant de deux mauvaises nouvelles : une augmentation de prix et un changement automatique à moins que le client renonce explicitement à cet « avantage ».

C’est désormais une coutume chez les opérateurs. Après une récente augmentation d’un forfait RED by SFR ayant provoqué la création du hashtag #MensCommeRedBySfr, c’est au tour de B&You de s’attirer les foudres de ses abonnés.

B&You monte ses prix

Plusieurs offres ont ainsi été proposées (pour ne pas dire imposées) à leurs clients. Chez Frandroid, nous avons par exemple reçu un mail pour nous avertir qu’un forfait 50 Go à 16,99 euros par mois passe à 19,99 euros par mois pour 80 Go. L’offre est néanmoins intéressante puisqu’elle intègre la 5G, tandis qu’elle était avant cela en option à 3 euros par mois.

Mais la surprise n’a pas été aussi bonne pour tout le monde. Un client partage par exemple sur Twitter un mail similaire pour une augmentation de 4 euros pour un forfait de 20 Go passant à 40 Go. Une hausse conséquente pour une offre originellement souscrite à seulement 5 euros.

On notera par ailleurs que le même mail sur la même offre, mais cette fois-ci partagé par 01net fait état d’une augmentation de 3 euros seulement au lieu de 4.

Une hausse légale

Malheureusement, si nous avons de notre côté la possibilité de refuser l’augmentation de notre forfait, les bénéficiaires d’une offre à petit prix, eux, sont contraints d’accepter cette hausse de prix ou de résilier leur abonnement. Et Bouygues Telecom est dans la légalité.

En effet, conformément à l’article 224-33 du Code de la consommation, Bouygues est seulement obligé de prévenir ses abonnés un mois au préalable et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais leur abonnement jusque dans un délai de 4 mois après la modification de l’offre.

Si vous faites partie des clients mécontents, n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles, vous y trouverez peut-être votre bonheur.