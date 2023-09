Dacia Spring : c’est (presque) officiel, sa principale concurrente devrait arriver en Europe grâce à BYD

BYD, le plus grand concurrence de Tesla, est en train de réfléchir au lancement de sa petite Seagull en Europe, après les Seal et Dolphin. Elle chassera alors directement sur les terres de la Dacia Spring, avec sans doute un prix plus avantageux.

Avec plus de 600 000 voitures vendues dans le monde depuis le début de l’année, BYD est actuellement le numéro 2 de l’électrique derrière Tesla. Mieux encore, le constructeur chinois se place en 5ème position au classement global, toutes motorisations confondues. Et la firme ne compte évidemment pas en rester là et a désormais l’Europe en ligne de mire.

Une nouvelle arrivante

L’entreprise a fait pour la première fois son arrivée sur le Vieux Continent l’an dernier, à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris. Une apparition remarquée pour le constructeur, qui avait ramené dans ses valises pas moins de trois modèles, à savoir les Atto 3, Han EV et Tang, deux SUV ainsi qu’une berline. La Seal avait également fait une apparition, bien que sa date de lancement n’avait pas été annoncée.

C’est désormais chose faite, de même que la petite Dolphin, dont nous avons pu prendre le volant quelques semaines plus tôt. À l’occasion du salon de Munich, durant lequel nous avons approché le Denza D9, BYD montrait aussi au public sa Seal U, un SUV inspiré de la berline. Ce dernier devrait également arriver en Europe, de même qu’un autre modèle qui avait déjà été officialisé quelques mois plus tôt.

Il s’agit de la BYD Seagull, qui fait partie de la série Océan et dont le nom signifie « mouette » dans la langue de Shakespeare. Dévoilée en avril dernier, cette nouvelle arrivante était initialement destinée à être uniquement commercialisée en Chine. Mais il semblerait que cela soit finalement en train de changer. C’est en tout cas ce que concluent les journalistes d’Automobile Propre, suite aux propos de Simon Bisp, relayés par Fleet News.

Ce dernier n’est autre que le responsable des ventes de la marque chinoise au Royaume-Uni, et il semble avoir quelques informations au sujet de l’arrivée de la citadine électrique sur le Vieux Continent. En effet, le constructeur a désormais à cœur de couvrir de nouveaux segments en Europe, tandis qu’elle ne descend pas sous le segment B pour le moment avec sa Dolphin, rivale de la Volkswagen ID.3.

Un prix compétitif

La firme asiatique souhaiterait donc aller encore plus loin, et aura logiquement besoin de sa Seagull pour y arriver. Cette dernière ira chasser sur les terres de la Renault Twingo E-Tech et de la Fiat 500e, mais surtout de la Dacia Spring. Et pour cause, les deux voitures devraient afficher des prix assez similaires. Pour mémoire, la citadine roumaine démarre à partir de 20 800 euros bonus écologique non déduit.

Actuellement, la BYD Seagull est affichée à partir de 73 000 yuan, soit l’équivalent de 9 500 euros. Mais on sait que les voitures chinoises augmentent ensuite fortement lorsqu’elles arrivent en Europe, ce qui sera inévitablement le cas de la citadine. À noter que cette dernière, comme la Spring, pourrait ne pas être éligible au bonus écologique, conformément à ce que prévoit le gouvernement qui veut réserver ce dernier aux voitures construites en Europe.

C’est notamment pour cela que BYD prévoit justement d’inaugurer un site de production chez nous, tout comme MG. Pour mémoire, la petite Seagull se décline avec deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate), de 30 et 39 kWh, offrant une autonomie comprise entre 305 et 405 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui correspond plutôt à 250 et 350 kilomètres en WLTP. À titre de comparaison, la Dacia Spring est limitée à 230 kilomètres en une seule charge.

Celle-ci demande environ 30 minutes pour passer de 30 à 80 % à une puissance comprise entre 30 et 40 kW, tandis que la citadine électrique revendique 74 chevaux, contre 65 pour la Spring, et 135 Nm de couple. Plus tard, il se pourrait que la Seagull inaugure la première batterie sans lithium de la marque, fonctionnant au sodium et affichant un coût encore plus réduit.