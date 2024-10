Le plus grand concurrent de Tesla aurait travaillé sur la voiture électrique d’Apple pendant 7 ans

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, et Apple auraient travaillé ensemble pendant près de sept ans, afin de développer le projet Titan. Il s’agit de la voiture électrique de la marque à la pomme, qui n’aura finalement jamais vu le jour. On vous explique tout.

Si vous vous intéressez un peu à la tech, vous devez sans aucun doute vous souvenir qu’Apple avait un temps eu pour projet de concevoir sa propre voiture électrique. Cette dernière était alors connue sous le nom de Projet Titan.

Une collaboration inattendue

Mais après plusieurs années de rumeurs en tout genre, voilà que la firme à la pomme annonçait au mois de février dernier mettre définitivement un terme à ce projet fou. L’Apple Car ne verra jamais le jour, au grand dam des fans de la marque qui se voyaient déjà prendre le volant de ce véhicule un peu fou. Mais si l’auto n’arrivera donc pas sur les routes, le développement était quant à lui déjà bien avancé.

Plus de 10 milliards de dollars ont été investis dans ce projet titanesque, qui avait également impliqué plusieurs autres entreprises afin d’aider Apple dans la conception de sa voiture. Et voilà que le site américain Bloomberg nous apprend notamment que la firme chinoise BYD aurait travaillé main dans la main avec l’entreprise de Steve Jobs. Et ce non pas pendant quelques mois, mais bien sur une durée d’environ sept ans. Et ce, dans le plus grand secret.

Un concept fantaisiste d’Apple Car, pour illustration

En effet, on découvre qu’Apple aurait approché le numéro 2 mondial de la voiture électrique, désormais devenu 1er en Chine, afin de l’aider sur les batteries. Car on sait que BYD est l’un des leaders du marché dans ce domaine, aux côtés de l’autre géant chinois, CATL. La collaboration entre les deux titans aurait démarré en 2017, afin de développer des accumulateurs spécialement conçus pour l’Apple Car. Le travail aurait été réparti équitablement entre les deux entreprises.

La marque à la pomme aurait été chargée de recruter les meilleurs ingénieurs dans le domaine, tandis que son partenaire aurait fourni son savoir-faire en la matière. On sait que le constructeur automobile est notamment spécialisé dans la conception de batteries LFP (lithium – fer -phosphate), avec sa technologie Blade qui avait été récemment primée. Nous avions d’ailleurs eu la chance de pouvoir la découvrir lors d’un précédent voyage à Shenzhen, où se situe le siège mondial de BYD.

Un travail d’équipe

Selon Bloomberg, la technologie développée par les deux anciens partenaires aurait été conçue sur-mesure pour l’Apple Car et n’aurais pas été reprise d’une autre voiture électrique. La marque de Cupertino aurait notamment été chargée d’apporter son expertise sur la gestion de la chaleur, un élément crucial pour l’efficience et surtout la sécurité. Avant d’approcher BYD, l’entreprise fondée par Steve Jobs en 1976 avait en fait commencé à travailler seule sur des packs utilisant du nickel et de l’alcaline. Mais BYD a finalement pris le relai avec ses batteries Blade ayant déjà fait leurs preuves.

Les ingénieurs d’Apple auraient été impressionnés par le niveau de sécurité offert par cette technologie, ainsi que par ses caractéristiques techniques. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucun porte-parole des deux sociétés ne s’est exprimé officiellement au sujet de cette étonnante collaboration, restée dans le plus grand secret depuis de nombreuses années.

Seul BYD a rapidement communiqué, par l’intermédiaire d’un email envoyé aux journalistes, au sujet de la propriété de la batterie Blade. Pour mémoire, celle-ci équipe tous les véhicules de la gamme, de la Dolphin à la Seal en passant par l’incroyable Yangwang U9.

Dans le courriel, l’entreprise chinoise explique que « le concept de la batterie Blade est né des ingénieurs BYD, qui ont développé indépendamment cette batterie LFP Blade. BYD détient l’intégralité des droits de propriété et des droits de brevet sur la batterie Blade ». De quoi dissiper les éventuelles rumeurs sur le fait qu’Apple aurait conservé une partie de la paternité de cette technologie. De son côté, ce dernier aurait finalement tourné le dos à la firme de Shenzhen afin d’envisager une collaboration avec d’autres équipementiers, avant de mettre fin au projet.