Comment Canon compte dépasser Sony pour dominer le marché des appareils photo hybrides

Canon souhaite dépasser Sony en devenant leader du segment des appareils photo hybrides en 2022. Pour ce faire, le constructeur japonais mise avant tout sur sa gamme full frame.

Si Canon a mis longtemps à se lancer sur le segment des appareils photo hybrides avec capteur photo full frame, le constructeur japonais a pourtant de fortes ambitions dans le domaine comme le rapporte le site TechRadar. Il faut dire que la firme a récemment partagé ses projets pour l’année 2022 et que la gamme EOS R y figure en très bonne place.

Pour rappel, Canon propose déjà plusieurs appareils pour sa gamme hybride avec capteur 24 x 36 mm dont le Canon EOS R6, le Canon EOS R5 et le Canon EOS R3. Ces trois boîtiers ont été lancés en un an d’intervalle avec les EOS R5 et EOS R6 ayant été présentés en juillet 2020 et l’EOS R3, le boîtier le plus haut de gamme du constructeur, lancé en avril 2021. Depuis néanmoins, Canon n’avait pas lancé de nouvel appareil photo et on pouvait se demander où comptait aller Canon.

Bien évidemment, les ambitions de Canon passeront par une extension de la gamme optique du constructeur, avec davantage d’objectifs dotés de la monture Canon RF sans pour autant toucher à leur prix. Comme l’indique TechRadar, Canon a lancé par moins de huit nouveaux objectifs en 2021. On peut donc s’attendre à un ajout similaire en 2022. Rappelons que dans le domaine de la photo hybride, les gammes d’objectifs sont le nerf de la guerre pour les constructeurs de boîtiers puisque, pour convaincre les photographes de changer d’écosystème, encore faut-il qu’ils puissent trouver les objectifs correspondant à leur usage.

La volonté de croissance de Canon devrait également passer par une « augmentation notable de la gamme d’appareils photo et d’objectifs EOS R », indique le constructeur dans sa présentation.

Canon veut dépasser Sony

Surtout, l’ambition du fabricant est particulièrement élevée puisqu’il vise à devenir « le numéro un mondial en parts de marché dans le domaine des appareils photo hybride ». Un objectif ambitieux dans un marché encore dominé par Sony, mais qui semble réalisable pour le constructeur historique d’appareils photo reflex. Il faut dire que la tendance est bonne pour Canon. La firme n’avait ainsi que 19,8 % de parts de marché sur les appareils hybrides en 2018 et est parvenue à monter à 23,9 % en 2019. En 2020, le Financial Times indiquait que les parts de marché de Sony et de Canon étaient au même niveau, autour de 35 % pour chacun des constructeurs, quand Olympus, Panasonic et Nikon n’atteignaient pas les 10 % et Fujifilm était en deçà des 15 %.

Dans le marché des appareils photo hybrides, Canon et Nikon semblent donc représenter à eux deux près de 70 % du marché. Et si l’avantage de Sony semble avant tout reposer sur le large choix d’optiques pour son écosystème — avec les objectifs Sony, mais aussi Sigma et Tamron –, Canon semble vouloir frapper fort dans ce domaine pour ce mettre au niveau.

