Après Leica, Zeiss et Hasselblad, Canon pourrait aussi s’associer avec une marque de smartphones

Les marques spécialistes de la photo s'associent avec les constructeurs de smartphones. Canon pourrait être la prochaine.

Pour convaincre en photographie sur smartphones, de plus en plus de marques s’associent avec des spécialistes de l’optique. OnePlus a ouvert le bal avec Hasselblad, Vivo a suivi avec Zeiss, puis Xiaomi s’est associé avec Leica.

Selon le leaker réputé Digital Chat Station, la prochaine marque spécialisée dans la photo qui s’inviterait sur le marché des smartphones serait Canon. Plus précisément, l’entreprise serait en discussion auprès de diverses marques, sans plus de précisions. Nous ne nous risquerons pas à un pronostic sur la future marque partenaire de Canon.

Rappelons que ces accords entre des sociétés spécialisées dans l’optique et des fabricants des smartphones ne portent jamais sur l’amélioration du matériel du smartphone. En clair, ils n’interviennent pas sur les optiques, les lentilles ou même les capteurs. Hasselblad, Zeiss et Leica se contentent de guider leurs partenaires dans l’amélioration du traitement algorithmique des photos en tant que consultants.

Google, Apple et Samsung n’en ont pas besoin

Ces accords permettent sans doute aux marques de smartphones de gagner en crédibilité grâce à des noms prestigieux. Il n’en reste pas moins qu’à chaque fois que nous effectuons un test à l’aveugle, les smartphones qui ont tendance à l’emporter ne sont pas ceux qui sont associés à un grand nom de la photo.

Google, Apple et Samsung, pour ne pas les citer, se retrouvent souvent dans le carré de tête des marques les plus appréciées en photo et en vidéo. Or aucune d’entre elles ne possède un tel partenariat. A contrario, on peut supposer que Huawei et Honor, aujourd’hui au sommet du classement DXOMARK en photo, ont pu tirer un bénéfice de leur ancien partenariat avec Leica.

