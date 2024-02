Ces 6 nouveaux vélos électriques Canyon ultra puissants sont parés pour l’aventure

Canyon remanie sa gamme de vélos électriques Pathlite:ON, avec six nouvelles versions ajoutées à sa gamme SUV. Au menu du jour : de la puissance à revendre grâce au moteur Bosch Performance Line CX.

Début d’année agitée et dynamique pour le constructeur allemand Canyon. Après avoir lancée son tout nouvel urbain – le Precede:ON Comfort 7 que nous avons testé -, la marque renouvelle sa gamme Pathlite:ON avec neuf nouveaux vélos électriques : trois pour la famille Superlight, six pour la fratrie des Pathlite:ON SUV.

Le plus puissant moteur de Boch

Ici, le groupe cherche à proposer des solutions pour le trekking et le cyclotourisme, en proposant des cycles robustes, au gabarit imposant, polyvalent et surtout avec de la puissance à revendre. Toutes les versions – du Pathlite:ON 4 au 9 – héritent donc du moteur Performance Line CX d’un très généreux couple de 85 Nm. Ça devrait dépoter et faire la part belle au dynamisme.

Nous ne nous attarderons pas ici sur chaque caractéristique de chaque fiche technique. L’idée est de mettre en lumière les principaux atouts et les quelques différences qui opposent chaque itération. Par exemple, seul le Pathlite:ON 4 SUV se contente d’une batterie de 626 Wh, contre 750 Wh pour tous ses grands frères.

L’ABS Bosch au menu

L’ensemble de la gamme profite par ailleurs d’une fourche suspendue d’un débattement de 100 mm. Une très belle valeur qui devrait largement amortir les chocs et autres aspérités des sentiers battus. C’est un bon point. Les Pathlite:ON 8 and 9 SUV se démarquent principalement par leur ABS Bosch.

Cette technologie a été testée par Frandroid en novembre 2022 : elle nous avait tout bonnement impressionnés à l’époque. C’est un gage de sécurité complémentaire non négligeable, qui fait en moyenne grimper la note à hauteur de 400 euros.

Du Enviolo sur deux versions

Aussi, les modèles Pathlite:ON 9 and 7 SUV bénéficient d’une courroie Gates en carbone associée à une transmission à variation automatique Enviolo Heavy Duty. Il s’agit d’un système qui gère automatiquement les passages de vitesses selon votre allure et votre cadence de pédalage. Vous n’avez rien à faire, c’est clé en main et très pratique lorsque tout est bien calibré.

Les autres versions s’appuient sur une transmission Shimano DEORE XT M8100 pour les Pathlite:ON 6 et 8, contre une transmission Shimano Cues U6000 à 10 vitesses pour le duo Pathlite:ON 4 et 5. Du côté des freins à disque hydrauliques, trois systèmes différents ont été privilégiés selon le niveau de finition : Shimano MT200 pour les 4 et 5, Magura MT30 pour les 6 et 7, et enfin Magura MT C pour les 8 et 9.

Entre 26 et 30 kg

Les pneus, eux, partagent la gamme en deux : des Maxxis Crossmark II Reflexstrip Clincher pour les quatre plus abordables, contre des MAXXIS Crossmark II EXO TR pour les deux plus onéreux. Toutes les versions, sauf la plus haut de gamme, sont disponibles en cadre haut et cadre bas. Leur poids varie entre les 26 et 30 kg.

La grille tarifaire du Canyon PathliteON SUV

Pathlite:ON 4 SUV : 2999 euros

Pathlite:ON 5 SUV : 3399 euros

Pathlite:ON 6 SUV : 3799 euros

Pathlite:ON 7 SUV : 4399 euros

Pathlite:ON 8 SUV : 4999 euros

Pathlite:ON 9 SUV : 5999 euros