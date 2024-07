Jusqu'ici composée de seulement deux finitions, la gamme de la Citroën ë-C3 se dote d'une troisième version qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'entrée de gamme et le haut de gamme. Elle reçoit certains équipements de série indispensables pour une voiture moderne.

En 2024, la grosse nouveauté chez Citroën, c’est bien évidemment la C3 électrique. Lancée en grande pompe par le constructeur français, elle tire son épingle du jeu avec un prix canon pour une voiture électrique : à partir de 23 300 euros.

Une fois le bonus écologique déduit, la facture finale est de 19 300 euros, un prix imbattable et au meilleur rapport qualité-prix que la Dacia Spring, qui n’a plus le droit au bonus cette année en France en raison de sa fabrication en Chine.

La Citroën ë-C3 en quelques chiffres

Pour rappel, la Citroën ë-C3 repose donc sur la plateforme « Smart Car » de chez Stellantis. Cette plateforme intègre un pack de batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh de capacité, pour offrir une autonomie de 326 km selon le cycle WLTP. La capacité de charge rapide de 100 kW DC permet de recharger de 20 à 80 % en 26 minutes. La recharge de 20 % à 80 % en courant alternatif standard prend environ 4 h 10 en utilisant une puissance de 7 kW, ou 2 h 50 si 11 kW sont disponibles.

La ë-C3 intègre un seul et unique moteur électrique de 113 ch (83 kW), de quoi lui permettre de passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ, et d’atteindre une vitesse maximale de 135 km/h. Il n’y a pas d’autres motorisations ni même d’autres batteries à l’heure où nous écrivons ces lignes, même si une version avec une petite batterie et 200 km d’autonomie est prévue pour 2025. Son prix de base sera sous les 20 000 euros, ce qui ramènera le tarif, une fois le bonus déduit, à environ 16 000 euros si la subvention reste à 4 000 euros.

Un prix toujours aussi avantageux ?

Le problème sur la Citroën ë-C3 de base, c’est qu’il manquait certains indispensables pour une voiture moderne. La finition de base « You » est plutôt correctement équipée, mais il manquait visiblement un entre-deux entre cette version et le modèle haut de gamme « Max ». Citroën comble cet écart en ajoutant à son catalogue la finition intermédiaire « You + pack Plus ».

Elle intègre tous les équipements de la version « You », à savoir les suspensions à double butée hydraulique Citroën Advanced Comfort, la climatisation, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, les capteurs de stationnement arrière, l’affichage tête haute, le système actif d’alerte de franchissement de ligne, les phares avant à LED… Mais elle y ajoute de série les barres de toit noir, les rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et, surtout, un écran central tactile de 10,25 pouces.

Auparavant, il y avait simplement un système « My Citroën Play avec Smartphone Station », une application proposée pour permettre aux propriétaires d’accéder à la musique, à la radio, aux appels et à la navigation à partir de leur propre smartphone. Pas très pratique, vous en conviendrez. À cela, Citroën ajoute aussi des enjoliveurs de 17 pouces au lieu de 16 ou encore un toit bi-ton Blanc Opale pour l’esthétisme.

Cette Citroën ë-C3 « You + pack Plus » commence à 25 500 euros, soit 2 200 euros de plus que la version « You » et 2 300 euros de moins que le haut de gamme « Max ». Une fois le bonus retiré, le prix tombe à 21 500 euros.