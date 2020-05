Citroën a officiellement ouvert les commandes de sa citadine électrique Ami, disponible à partir de 6900 euros, bonus écologique exclu. Pour l’occasion, un configurateur a été mis en ligne.

Proposer une solution de mobilité électrique à la fois accessible et peu coûteuse, voilà le pari de la Citroën Ami, que Frandroid vous présentait en détail il y a une semaine. Comme prévu, les commandes de la citadine tricolore ont été ouvertes en ce lundi 11 mai 2020, avec, à la clé, un configurateur en ligne flambant neuf.

Pour rappel, le véhicule peut être conduit dès l’âge de 14 ans, à condition de posséder le BSR ou le permis AM.

Plutôt achat ou location ?

Le parcours d’achat d’une Citroën Ami s’effectue entièrement en ligne : soit sur la plateforme officielle de la marque aux chevrons, soit sur les sites de Darty et Fnac, ses deux partenaires. D’un simple clic, l’internaute peut jongler entre les deux offres proposées, l’achat ou la location. Pour la première, le prix total s’affiche en haut, lequel surplombe les diverses options payantes (produit additionnel, assurance).

Concernant l’offre de location longue durée (deux ans et plus), le prix d’entrée débute à 19,99 euros par mois accompagné d’un premier loyer de 3541 euros, pour la version Ami Ami. Si le tarif mensuel reste inchangé pour les déclinaisons My Ami Grey, My Ami Khaki, My Ami Blue, My Ami Orange, leur premier loyer grimpe à 3941 euros. Quant aux variantes My Ami Pop et My Ami Vibe, comptez 24,98 et 29,96 euros par mois, respectivement, et 4224 et 4468 euros pour le premier loyer.

Citroën Ami : quelles spécifications techniques ?

Rappel des grilles tarifaires (achat) :

Ami Ami : 6900 euros, bonus écologique quadricycles de 900 euros exclu.

My Ami Grey, My Ami Khaki, My Ami Blue, My Ami Orange : 7300 euros, bonus écologique quadricycles de 900 euros exclu.

Ami Pop : 7800 euros, bonus écologique quadricycles de 900 euros exclu.

Ami Vibe : 8 260 euros, bonus écologique quadricycles de 900 euros exclu.

La Citroën Ami est un biplace électrique de 471 kilogrammes avec batterie, laquelle lui confère une autonomie de 75 kilomètres. Son moteur de 6 kW lui permet de grimper à une vitesse maximale de 45 km/h, alors que son temps de recharge tutoie les 3h. Un espace de 63 litres pouvant accueillir un bagage cabine est également présent devant le passager avant.