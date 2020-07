Citroën ë-C4 officialisée : tout savoir sur la nouvelle compacte électrique de la marque aux chevrons

Citroën a officiellement levé le voile sur sa nouvelle compacte électrique ë-C4. Design, puissance, autonomie, équipements : faisons un point complet sur ce véhicule attendu sur nos routes dans le courant de l’année 2021.

Après avoir fait l’objet de plusieurs fuites au cours des derniers mois, la Citroën ë-C4 électrique a été officiellement introduite par le constructeur français par le biais d’un long communiqué de presse détaillé. L’occasion de prendre connaissance de sa fiche technique, bien que sa date de sortie et sa grille tarifaire n’aient pas encore été communiquées par le fleuron tricolore.

Élégance

Visuellement, cette ë-C4 respire l’élégance. Sa nouvelle signature lumineuse en V couplée à une posture surélevée et affirmée font leur effet. Son caractère musclé et sa ligne de toit plongeante piochent même dans les lignes esthétiques d’un SUV coupé, bien que la marque définit son véhicule comme une compacte. Bref, la silhouette du ë-C4 est globalement une réussite, en toute subjectivité.

Citroën ë-C4 : fiche technique

Dimensions : 4360 mm (L) x 1800 m (l) x 1525 (h)

Empattement : 2760 mm

Diamètre de braquage : 10,9 mètres

Garde au sol : 156 mm

Moteur : 100 kW (136 chevaux)

Couple : 260 Nm

Vitesse de pointe : 150 km/h

Accélération : de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes (mode Sport)

Batterie : 50 kWh

Autonomie : 350 kilomètres, selon le cycle d’homologation WLTP

Feux de jour à LED

Projecteurs antibrouillard à LED

Prises : quatre USB, dont deux en USB-C

Volume de coffre : 380 litres, jusqu’à 1250 litres

Mode : Eco, Normal et Sport

La compacte électrique française est aussi bien compatible avec les prises domestiques — 15 heures de recharge avec une prise renforcée, plus de 24 heures avec une prise standard — qu’une Wallbox 7,4 kW (7h30) ou 11 kW (5 heures), ainsi qu’une borne publique de 100 kW (80 % en 30 minutes).

À l’intérieur, l’habitacle accueille un écran tactile de 10 pouces permettant d’accéder au système multimédia, épaulé par un combiné d’instrumentation numérique « HD frameless » et un affichage tête haute (vitesse, indication de navigation) placé dans la ligne de mire du conducteur.

Une kyrielle d’aides à la conduite

La fonctionnalité Mirror Screen — compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay — est de mise, tout comme la recharge sans fil pour smartphone, l’option Connect Assist (service d’appels d’urgence et d’assistance géolocalisés pouvant s’activer automatiquement), et un Mode Brake pour une meilleure récupération d’énergie.

Quant aux technologies d’aide à la conduite, l’ë-C4 s’équipe des assistances suivantes : système de freinage d’urgence, surveillance des angles morts, alerte de risque de collision, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, alerte vigilance, coffee break alert (notification lorsque le conducteur roule plus de 2 heures à plus de 70 km/h) et commutation automatique des feux de route.

Plus de trente associations de teintes

Le tout est complété par d’autres aides intégrées au véhicule : système de verrouillage et de déverrouillage à distance, frein de stationnement électrique automatique, aide au stationnement latéral, caméra de recul, vision 360°, park assist, aide au démarrage en pente, éclairage statique d’intersection et contrôle de stabilité de l’attelage.

Avec trente et une associations de teintes et de « Packs Color » à l’extérieur, et six types d’ambiance à l’intérieur, le client aura l’embarras du choix pour customiser son automobile. Frandroid ne manquera pas de vous communiquer les grilles tarifaires et finitions du véhicule, tout comme sa date de sortie, lorsque Citroën communiquera dessus.