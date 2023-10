Ce nouveau poncho Decathlon vous promet une visibilité optimale la nuit sur votre vélo électrique

Légèrement revu, le poncho pour vélo Decathlon Btwin 560 est plus visible de nuit et reste pratique grâce à son amplitude et son rangement dans la poche intégrée.

L’automne arrivant avec la pluie plus fréquente, s’équiper spécifiquement à vélo électrique devient primordial. Il ne faut pas aussi oublier que les jours raccourcissent, et l’heure d’hiver viendra multiplier les trajets de nuit. Pour répondre à ces deux problèmes, Decathlon a introduit récemment un nouveau poncho de pluie “visibilité jour nuit”.

Une petite évolution, une grande astuce

Ce modèle Btwin 560 occupe la gamme, venant tout juste d’accueillir les dernières vestes pluie 540 et la parka Decathlon. C’est une évolution du modèle lancé en 2021 sous le blason Oxylane, long pour venir protéger les jambes lors de fortes pluies, sans avoir à mettre obligatoirement de surpantalon.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

De couleur classique en bas de vêtement, et fluo à partir du torse ainsi que sur les manches, ce poncho est destiné à une visibilité maximale de nuit. De plus, les bandes réfléchissantes viennent orner le tour des bras (et non plus en long, donc plus visible) et tout autour de la taille (il restait un oubli au centre).

Ample, le poncho vélo Decathlon est aussi compatible avec le port d’un petit sac à dos – 20 litres maximum – ne venant pas handicaper les mouvements sur le vélo électrique, tandis que la capuche peut recouvrir un casque vélo (sauf ceux de type bol).

Des attaches à scratch au niveau des jambes sont aussi pratiques pour éviter l’effet « Marylin Monroe » à haute vitesse, ou avec une bourrasque de vent. Et l’astuce de rangement dans la poche centrale est conservée, à condition de plier correctement ce poncho (voir vidéo officielle).

Un prix en hausse, mais quatre coloris plus sages

Sachez que ce poncho vélo Btwin 560 est disponible en ligne ou les points de vente Decathlon, au prix de 45 euros, contre 40 euros pour l’ancien modèle. Ici en version noir-vert fluo en trois tailles, il existe en version Btwin 540 à 40 euros avec coloris gris, rouge, noisette et duo gris-bleu en 4 tailles.