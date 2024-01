Abordable, ce nouvel antivol vélo Decathlon va se frotter aux cadors du domaine

Avec son prix attractif, l'antivol Elops D 920 L ART3 chasse sur les terres de spécialistes : il est grand, en U et dispose d'une belle protection sur le papier.

Decathlon a pour habitude de proposer des produits vélos Btwin d’entrée de gamme, visant le bon rapport qualité-prix. Mais ces dernières années, elle a décoché une nouvelle offre plus haut de gamme, notamment représentée par le récent LD 920 E, ou encore des vestes plus techniques. Dans cette même dynamique, nous découvrons le nouvel antivol Elops D 920 L ART3, via Transition Vélo.

Certifié, large et discret

Si vous êtes familiers avec la nomenclature des produits Decathlon, 920 représente un positionnement en tête du catalogue. Conçu donc pour une utilisation très régulière, voire quotidienne, l’antivol est de type U, les plus réputés et solides pour protéger son vélo.

Et avec une anse de 27,3 cm, il est de plus adapté aux vélos électriques : il peut en effet attacher le cadre avec sa batterie, voire deux vélos musculaires. Si la note interne de 9 sur 10 de cet antivol Decathlon vous laisse indifférent, l’Elops D 920 L est certifié ART3 (Sold Secure Gold). C’est la plus haute des trois existantes (avec Silver et Bronze), un gage pour votre assurance notamment.

Si l’antivol vélo Decathlon Elops est sûr, il est aussi très épuré, avec des inscriptions discrètes, tout paré de noir mais avec des embouts toutefois jaune vif. La marque française a intégré une surface rugueuse limitant le risque de dégradation du cadre, ainsi qu’une serrure anti-crochetage avec un cache anti-corrosion.

Un prix compétitif pour l’antivol U Decathlon

Le Decathlon Elops D 920 L ART3 est vendu avec 3 clés, au prix de 49 euros, dans les magasins physiques ainsi que la boutique en ligne du site officiel. L’antivol vélo se place donc au-dessus du D 900 M ART2 (32 euros) et de l’ancienne génération U 900 (taille similaire, sans certification mais à 30 euros). Et il n’est pas à confondre avec le précédent U 920 ART2 plus petit (anse de 15 cm) aussi vendu avec un câble.

Le D 920 L ART3 se frotte donc aux Onguad, Kryptonite et Abus équivalents, plutôt autour de 60-70 euros.