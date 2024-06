Decathlon lance un vélo électrique de route qui donne très envie grâce à son rapport qualité-prix alléchant

Après l’avoir lancé en transmission mécanique classique, Decathlon décline son vélo de route électrique Van Rysel E-EDR AF en version électronique dotée de la transmission Shimano 105 Di2. Présentation.

Ce n’est pas une coïncidence, Decathlon lance encore un nouveau vélo électrique de route à quelques semaines du Tour de France 2024. Cette fois, sa marque Van Rysel présente l’EDR AF Shimano 105 Di2 2x12S, déclinaison électronique du modèle à dérailleur mécanique annoncé mi-avril.

Shimano Di2 inside

Cette nouvelle variante a pour avantage l’intégration d’une transmission électronique, nommée « Di2 » chez le fournisseur japonais. La Shimano 105 Di2 débarque sur ce vélo de route électrique Decathlon en remplaçant la transmission mécanique Shimano 105 classique.

Cela signifie que vos leviers sont reliés au dérailleur sans aucun fil. Cette technologie accélère les changements de vitesse, diminue l’entretien et ajoute plus de précision dans le changement de vos rapports, mais il faudra prendre le réflexe de recharger votre transmission de temps à autre. Heureusement, un petit voyant permet de vérifier le niveau (rouge sous 25 %), et l’autonomie de la pile dépasse les 1 000 kilomètres.

Autre modification sur ce vélo : la cassette passe de 11 à 12 vitesses, non plus Microshift mais Shimano 11-34. La chaîne est désormais la CN-M7100 (auparavant KMC).

Pour le reste, le VAE de route Van Rysel ne bouge pas. Il étrenne un cadre aluminium, pèse environ 14 kg, opte pour un moteur Mahle X35 au couple de 40 Nm et est alimenté par la batterie 250 Wh. Il chausse des roues et pneus maison (32 mm), ainsi que des freins hydrauliques Shimano 105 aux disques 160 mm. Le compteur BC 900 apporte tout un tas d’informations sur la conduite, tandis que les applications Decathlon Connect et Mahle proposent davantage de données.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

3 000 euros pour le vélo de route électrique

Une transmission électronique, vous vous en doutez, est plus chère que la bonne vieille mécanique. Le bond tarifaire est cependant limité, puisque le Van Rysel E-EDR AF Shimano Di2 2x12S est facturé 3 000 euros. Le prix augmente donc de 550 euros, ce qui le rend très compétitif ! Il n’est pas encore disponible sur le site officiel, les 5 tailles de XS à XL seront bien disponibles, au coloris unique noir-rouge.