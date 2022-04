Soldes Dell : renforcez l’architecture de votre entreprise sans vous ruiner avec les serveurs PowerEdge

Si vous cherchez à faire évoluer l’infrastructure serveur de votre entreprise, quelle que soit sa taille, Dell vous propose en ce moment de nombreuses offres sur son catalogue. L’occasion de découvrir les différentes machines de la gamme PowerEdge avec des réductions pouvant grimper jusqu’à 51 %.

Dell est un constructeur dont l’activité se partage à parts égales entre le grand public et les professionnels. Au-delà de ses stations de travail dédiées aux entreprises, avec les gammes Latitudes, OptiPlex ou Precision que nous évoquions il y a quelques jours, Dell propose une très large gamme de serveurs pour les petites, moyennes et grandes entreprises. La gamme PowerEdge en particulier, offre une grande polyvalence de sorte que chaque structure puisse y trouver son compte. En début d’année, nous vous avions d’ailleurs concocté un guide pour vous aider à choisir un serveur en adéquation avec les besoins de votre société.

Voici une série d’offres portant sur les différents modèles de la gamme PowerEdge. Elles comportent des réductions permettant de réaliser jusqu’à 51 % d’économie. De quoi donner un coup de fouet à l’infrastructure réseau de votre entreprise et gagner en productivité sans vous ruiner.

Les offres Dell en bref :

PowerEdge T150 : le serveur idéal pour les structures les plus modestes

Choisir le PowerEdge T150, c’est l’assurance d’avoir une machine simple à utiliser au quotidien et capable de remplir des tâches simples. Parfait pour gérer tout ce qui touche au stockage de données, ou des charges applicatives légères, il peut accueillir quatre disques SAS/SATA qui peuvent être configurés en RAID de manière à assurer la protection de vos données. Il est aussi possible d’y installer jusqu’à 128 Go de RAM pour fluidifier les opérations, en particulier en cas d’utilisation applicative. Le PowerEdge T150 est idéal pour :

Le stockage de fichiers et/ou les services d’impression ;

gérer un service de messagerie ou des applications de collaboration et de productivité ;

gérer des services web ou l’infrastructure d’un point de vente (gestion de base de données).

Parfait pour les plus petites structures ou les indépendants, les serveurs de la gamme PowerEdge T150 bénéficient actuellement de réductions allant de 29 % à 32 %, ce qui vous permettra par exemple d’obtenir le modèle d’entrée de gamme à 1197,91 euros, ou 998,26 euros hors taxe.

PowerEdge T350 : gérez facilement d’importants volumes de données

Le PowerEdge T350 est un serveur au format tour qui s’adresse plus particulièrement aux PME qui recherchent une machine puissante, capable de les accompagner dans des tâches nécessitant de gros volumes de données. Avec une fiche technique solide, qui s’articule autour d’un processeur Intel Xeon Série E-2300 de 3e génération et jusqu’à 128 Go de RAM, ce serveur peut accueillir jusqu’à 8 disques SAS/SATA dans un boîtier étudié pour la performance et la sécurité.

En matière d’usage, le PowerEdge T350 s’avère idéal pour tout ce qui touche aux applications de collaboration ou de partage de fichiers. Il fait aussi des merveilles dans la gestion de base de données et tout ce qui touche au stockage de données volumineuses (applications de messagerie, back up, vidéo surveillance). Si vous cherchez un serveur fiable et capable de gérer aisément vos flux de données, le PowerEdge T350 est la machine qu’il vous faut.

En ce moment, vous pourrez réaliser de jolies économies sur les serveurs de la gamme PowerEdge T350 (entre 29 % et 31 %), ce qui vous permettra par exemple d’acquérir le modèle de base pour 1831,22 euros, soit 1526,02 euros hors taxe.

PowerEdge R450 : un serveur abordable pour un usage généraliste

Avec le PowerEdge R450, on touche à un type de serveur plus spécifique. En raison de son format pour commencer, puisqu’il s’agit d’un serveur de type rack 1U ou 1 unité, ce qui correspond au nombre d’emplacements qu’il occupe dans la baie qui l’accueille. Ensuite, parce que ce serveur se destine plus à la gestion de charges applicatives, qu’au stockage de données. Si vous avez besoin d’un serveur capable de gérer la virtualisation de tâches légères, une infrastructure IT modeste, des bases de données importantes ou bien du calcul haute performance (afin de traiter rapidement des requêtes complexes requérant un gros volume de données), le PowerEdge R450 est un excellent choix.

Afin de relever ces défis, le PowerEdge R450 peut compter sur une architecture construite autour des processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération supportés par des modules RDIMM DDR4 (jusqu’à 16). Il peut aussi abriter jusqu’à 8 SSD de 2,5 pouces, ou 4 SSD de 3,5 pouces pour gérer la partie stockage.

Parfait pour les petites structures à la recherche de serveurs rack, le PowerEdge R450 bénéficie actuellement de ristournes allant de 38 % à 44 %. Il est donc disponible à partir de 2464,45 euros (ou 2053,71 euros hors taxe) en cumulant réduction et le code promotionnel SMARTSERVER7.

PowerEdge T550 : une machine autonome et puissante, axée sur la polyvalence

Le PowerEdge T550 est un serveur tour pensé pour gérer de lourdes tâches applicatives en dehors du datacenter traditionnel. Il est donc parfait pour équiper des postes de travail individuels, ou de petites équipes travaillant en interne sur des projets nécessitant une grosse puissance de calcul. Pour arriver à ce résultat, Dell l’a doté de deux sockets capables d’accueillir des processeurs Intel Ice Lake de 3e génération. Il peut aussi accueillir en son sein jusqu’à 16 modules DIMM DDR4 et 24 disques SAS/SATA de 2,5 pouces pour un stockage maximum de 360 To. Il dispose en outre d’un design spécifiquement étudié pour assurer un refroidissement optimal, tout en minimisant les nuisances sonores au sein des bureaux.

On le conseillera en priorité aux structures qui ont besoin d’un serveur solide et indépendant, capable de gérer entre autres :

L’infrastructure cloud, les bases et entrepôts de données ;

les applications d’analyse de données ou de calcul haute performance ;

les applications de virtualisation, d’IA, d’apprentissage automatique ou d’inférence.

Les différents modèles de la gamme PowerEdge T550 jouissent actuellement d’une réduction oscillant entre 33 % et 39 %. Dans sa configuration de base, ce modèle vous coûtera 2803,94 euros, ou 2336,62 hors taxe grâce à la promotion en cours et les 7 % accordés par le code SMARTSERVER7.

PowerEdge R650 : le serveur parfait pour les charges applicatives moyennes

À l’instar du PowerEdge R450, ce PowerEdge R650 est un serveur de type rack 1U, et à donc vocation à rejoindre une baie de serveur dans le datacenter de votre entreprise. Taillé pour les charges applicatives complexes, il accueille en son sein jusqu’à deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération, jusqu’à 16 modules DIMM DDR4 et pas moins de 10 disques SAS/SATA 2,5 pouces, pour un stockage maximum de 76,8 To. Il peut aussi compter sur deux slots PCIe 4.0 pour lui donner un coup de fouet.

Ce serveur est parfait pour les entreprises moyennes qui souhaitent bénéficier d’une infrastructure serveur polyvalente capable de gérer entre autres la charge applicative nécessaire à la gestion d’un entrepôt de données, d’un site e-commerce, des bases de données complexes ou encore le calcul haute performance.

Taillé pour les moyennes et grandes entreprises, le PowerEdge R650 est actuellement disponible à partir de 2548,73 euros (ou 2123,94 euros hors taxe), au lieu de 4982,86 euros en temps normal. Un prix que vous pourrez obtenir en cumulant la promotion actuelle et la réduction de 7 % allouée par le code SMARTSERVER7.