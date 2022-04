Promotions Dell : jusqu’à 30 % de réduction sur ces PC équipés de GeForce 3070 et 3050

Jusqu’au 3 mai prochain, Dell met en place de grosses promotions sur son catalogue gaming. PC portables ou tours, écrans ou périphériques, on vous dresse la liste des meilleures offres à réaliser sur le site du constructeur américain.

Que ce soit via sa marque dédiée Alienware ou en son nom propre, Dell possède un vaste catalogue de produits orientés gaming. Des PC équipés des processeurs et cartes graphiques puissants bien évidemment, mais aussi d’écrans ou des périphériques conçus pour offrir les meilleures performances possible en jeu.

En ce moment, et pour quelques jours encore, le constructeur déstocke ses produits gaming à grand renfort de promotions. De quoi économiser jusqu’à 30 % sur certaines machines et faire de jolies affaires. Pour preuve, voici la sélection que nous vous avons concoctée.

Les offres gaming de Dell en bref :

Le PC portable Dell G15 Ryzen Edition (avec GeForce RTX 3050) à 833,70 euros au lieu de 1069,31 euros grâce au code Soldes14 ;

; le PC portable Dell G15 (avec GeForce RTX 3050 Ti) à 1259,30 euros au lieu de 1398,67 euros grâce au code Soldes10 ;

; la tour de jeu Dell Aurora Ryzen Edition (avec GeForce RTX 3070) à 1714,76 euros au lieu de 2447,44 euros grâce au code Soldes 30 ;

; la (jolie) souris gaming Alienware AW610M à 67,12 euros au lieu de 78,96 euros ;

l’écran gaming incurvé Dell 32 pouces S3222DGM à 339,60 euros au lieu de 396 euros grâce au code DAS20DGM.

Et comme toujours avec Dell, si vous avez la moindre question sur les offres en cours, ou besoin de précision sur une machine ou un produit en particulier, n’hésitez pas à contacter le service client. Pour ce faire, vous avez plusieurs moyens à votre disposition :

Par chat : du lundi au vendredi, entre 9 h et 18 h, un conseiller répondra à vos questions depuis la page du produit concerné sur Dell.com ;

Par téléphone : vous pouvez appeler le 0801 800 001 du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h afin de discuter avec un expert commercial ;

Par WhatsApp : il vous suffit d’envoyer votre message au (33) 7 76 15 62 99.

Le PC portable Dell G15 à partir de 833,70 euros

Avec son G15, Dell vous propose une machine sobre et élégante, avec des performances correctes et, surtout, un tarif particulièrement abordable pour un PC orienté gaming. Son design acéré, qui se rapproche de ce que Dell propose chez Alienware, cache une fiche technique bien huilée qui repose sur des composants peu énergivores, ce qui permet au G15 de bénéficier d’une jolie autonomie.

Équipé en série avec d’un SSD 512 Go et de 16 Go de RAM, il se décline en deux configurations différentes :

avec un couple Ryzen 5 5600H + GeForce RTX 3050 4Go ;

avec un duo Core i7-12700H + GeForce RTX 3050 Ti 4 Go.

La fiche technique de ces deux machines est complétée par une dalle IPS de 15 pouces, de définition Full HD, qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de bordures fines pour une meilleure immersion. Dell a aussi particulièrement travaillé le système de refroidissement de cette machine afin de le rendre aussi efficace que discret, même en plein cœur de l’action.

De quoi faire du Dell G15 une machine de jeu capable de faire tourner comme un charme les jeux en Full HD, avec un peu de ray tracing, à condition de ne pas être trop gourmand.

Durant ses promotions de printemps, Dell vous propose de découvrir le Dell G15 Ryzen Edition à 833,70 euros au lieu de 1069,31 euros en cumulant une réduction de 100 euros et 14 % d’économie obtenue avec le code Soldes14.

Le Dell G15 équipé en Intel vous est de son côté proposé à 1259,30 euros grâce au code de réduction Soldes10.

La tour de jeu Dell Aurora Ryzen Edition à 1714,76 euros (734 euros de réduction)

Si vous cherchez une machine orientée vers la performance sans compromis, l’Aurora Ryzen Edition est sans doute fait pour vous. Cette tour au design résolument moderne abrite une configuration tournée vers la puissance. On y trouve en effet un Ryzen 9 5900 12C, un processeur extrêmement puissant capable de surmonter sans souci les charges de travail les plus importantes.

Il est ici suppléé par une GeForce RTX 3070 (8 Go) et 16 Go de RAM DDR4 HyperX Fury. De quoi lui octroyer suffisamment de puissance pour faire tourner sans soucis les jeux les plus gourmands du moment avec la plupart des taquets à fond, ray tracing et DLSS compris.

Compatible avec les technologies Wi-Fi et Bluetooth 5, le Dell Aurora Ryzen Edition dispose aussi d’une vaste panoplie de ports pour que vous puissiez y connecter tous vos périphériques :

en façade, vous pourrez compter sur 3 ports USB 3.2 Type-A, 1 port USB3.2 Type-C avec PowerShare ainsi qu’une sortie casque et une entrée micro ;

à l’arrière, ce sont pas moins de 10 ports USB 2.0 Type-A, un port USB 3.2 Gen2 Type-C avec PowerShare, un port RJ45, deux sorties son SPDIF (Coax et TOSLINK) ainsi que des ports HDMI et DisplayPort.

Cette tour est fournie avec une souris optique Dell MS116AW et un clavier multimédia KB216AW.

En ce moment, et jusqu’au 3 mai, bénéficiez d’une grosse remise immédiate de 734 euros sur le Dell Aurora Ryzen Edition grâce au code promotionnel Soldes30. De quoi obtenir cette tour à 1714,76 euros au lieu de 2447,44 euros.

La souris Alienware AW610M à 67,12 euros

Avec cette souris AW610M, Alienware fait le pari de la polyvalence. Capable de fonctionner avec ou sans fil selon votre préférence, elle bénéficie de nombreuses fonctionnalités personnalisables pour s’adapter au mieux à vos besoins. Esthétiquement pour commencer, elle peut compter sur un éclairage LED paramétrable. Mais ce sont surtout ses 7 boutons programmables qui feront la différence en jeu.

Vous pourrez enfin ajuster au mieux son comportement en fonction de votre feeling en jouant sur la résistance des clics, ou en augmentant le nombre de crans par tour de la molette (entre 12 et 24). Côté performances enfin, cette souris s’appuie sur une fréquence d’interrogation importante (1000 Hz) pour répondre au mieux à vos besoins, et dispose d’un capteur optique à 16 000 ppp.

Profitez des promotions gaming de Dell pour obtenir la souris Alienware Aw610M à 67,12 euros au lieu de 78,96 euros en temps normal, soit une économie de 15 %. Elle est disponible en deux coloris :

L’écran incurvé Dell 32 – S3222DGM à 339,60 euros

Pour profiter pleinement de vos jeux, mieux vaut posséder un écran taillé pour le gaming, comme le Dell S3222DGM. Sa dalle VA incurvée de 32 pouces aux bordures assez fines s’avère confortable à l’usage et parfaitement adaptée pour les sessions de jeux les plus intenses grâce à son traitement antireflet et le logiciel ComfortView qui vise à réduire les émissions de lumières bleues.

Pour le reste, difficile de trouver à redire sur les spécifications de cet écran : définition QHD (2560 par 1440 pixels), temps de réponse gris à gris de 1 ms, et taux de rafraîchissement de 165 Hz (en DisplayPort) sont à l’ordre du jour. Ajoutez à cela la présence du FreeSync d’AMD et la compatibilité avec le Variable Refresh Rate pour les consoles de jeu, et vous obtenez une dalle réactive, capable de vous proposer un affichage rapide, clair et lumineux une fois en jeu.

À l’occasion de ses soldes de printemps, Dell vous propose de découvrir son écran incurvé S3222DGM à 339,60 euros au lieu de 396 euros grâce au code promotionnel DAS20DGM.