PC, écrans, maintenance : Dell propose des solutions clefs en main pour équiper votre entreprise

Afin d'aider les petites et moyennes entreprises au quotidien, Dell ne propose pas uniquement des PC professionnels parfaitement calibrés pour chaque usage. Saviez-vous que le constructeur dispose aussi dans son catalogue d'une vaste galerie de services dédiés à la gestion et la maintenance d'un parc informatique ?

Si l’informatique est aujourd’hui devenue un élément indispensable au bon fonctionnement des entreprises, la maintenance du parc de machine n’est pas toujours aisée, surtout pour les plus petites structures. Que ce soit par manque de moyen, ou de temps, ce défaut de surveillance et d’entretien peut s’avérer extrêmement préjudiciable pour une entreprise et causer de nombreux désagréments sur le long terme.

Afin d’accompagner les professionnels au mieux, Dell a décidé de proposer une série de services permettant de les soulager de tout ce qui touche aux problèmes informatiques. Défaillances matérielles, sécurité des données ou tout simplement conseils : Dell est là pour vous aider au quotidien. Un accompagnement qui débute dès la phase d’achat de matériel grâce à un support client présent et réactif. On vous explique tout.

Un support exemplaire au service des petites et moyennes entreprises

La première strate d’aide apportée par Dell aux entreprises souhaitant bénéficier de ses services réside dans le conseil. Dès la phase d’achat, le constructeur met à disposition de ses clients des ingénieurs et des experts commerciaux afin de les aiguiller vers un matériel adapté à leurs besoins. Pour bénéficier de ces conseils, rien de plus simple puisqu’il existe pas moins de trois canaux pour contacter les personnes compétentes :

par chat : en vous rendant sur le site de Dell du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h, vous pourrez entrer en contact avec un expert commercial capable de répondre à vos demandes ;

en vous rendant sur le site de Dell du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h, vous pourrez entrer en contact avec un expert commercial capable de répondre à vos demandes ; par téléphone : du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, vous pourrez appeler un ingénieur commercial au 0801 800 001 pour obtenir la réponse à toutes vos questions ;

du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, vous pourrez appeler un ingénieur commercial au pour obtenir la réponse à toutes vos questions ; par WhatsApp : depuis le site, vous pouvez être mis en relation avec un expert commercial, et suivre votre conversation au long cours.

La seconde strate de cet accompagnement réside dans deux gammes de services auxquelles il est possible de souscrire lors de l’achat de votre PC Dell :

avec ProSupport, vous pourrez bénéficier d’une large gamme de prestations incluant entre autres un service de réparation sur site, un accès direct aux ingénieurs ProSupport locaux, des ressources uniques pour une expertise matérielle et logicielle, la surveillance et gestion des crises par un centre de commandes et une détection proactive et automatisée des problèmes avec notification et création de tickets via SupportAssist ;

avec ProSupport Plus, vous bénéficiez de l’intégralité des services proposés par ProSupport, auxquels s’ajoutent la conservation du disque dur après son remplacement, les réparations en cas de dommages accidentels (chutes, projections de liquide et surtensions), la détection préventive des problèmes et la suppression des virus et logiciels malveillants ainsi que l’optimisation du PC via la technologie Support Assist.

L’intégralité des services proposés par ProSupport et ProSupport Plus sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de ne jamais vous laisser dans l’embarras. Pour plus d’informations sur ces services, nous vous invitons à consulter la page qui leur est dédiée ou à contacter les services de Dell comme nous vous l’avons indiqué juste avant.

Bien choisir son matériel informatique en fonction des besoins de son entreprise

Aujourd’hui, Dell propose un vaste catalogue empli de produits à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Ce dernier segment est d’ailleurs extrêmement développé avec une large gamme d’ordinateurs, de serveurs ou d’écrans spécialement créés pour accompagner les exigences des entreprises. Des modèles fiables, qui bénéficient en plus d’un excellent rapport qualité prix.

Le Dell XPS 17 à 3418,99 euros TTC

Le Dell XPS 17 est un PC portable très haut de gamme destiné à des professionnels de l’image et de la création graphique. La combinaison du processeur Core i7-12700H, de 16 Go de RAM et de la GeForce RTX 3060 6 Go qui l’équipent en font une véritable bête de concours capable de faire tourner+ sans problème des applications lourdes et gourmandes en ressources.

Grâce à la présence d’un GPU Nvidia de dernière génération, ce PC profite pleinement des pilotes Nvidia Studios, qui permettent d’optimiser les performances de nombreuses applications de créations comme After Effects, Premiere ou Blender. Dernier atout dans sa manche : son écran. Il s’agit d’une dalle Infinity Edge de 17 pouces dotée d’une définition UHD+ (3840 par 2400 pixels) et d’une excellente luminosité idéale pour tout ce qui touche à l’image.

Le Dell XPS 17 est actuellement vendu à 3418,99 euros TTC.

Le Dell Vostro 7620 à 1403,16 euros TTC

Le Dell Vostro 7620 de son côté est un PC portable qui se prête plus à la bureautique et à de l’applicatif simple grâce à une configuration solide. L’Intel Core i7-12700H, la GeForce RTX 3050 Ti 4 Go et les 16 Go de RAM lui permettent de surmonter sans aucun problème les tâches du quotidien.

Il dispose en outre d’un joli écran de 16 pouces avec une définition FHD+ 16/10, d’une webcam FHD, d’un double micro intégré ainsi que d’un clavier rétroéclairé et doté d’un pavé numérique. De quoi proposer une expérience de travail confortable et très complète, d’autant qu’il possède tout un arsenal de ports utiles au quotidien.

En cette rentrée, le portable Vostro 7620 est disponible pour 1403,16 euros TTC.

Le Dell Latitude 5530 à 1451,15 euros TTC

Avec la gamme Latitude, Dell propose des ordinateurs conçus de A à Z pour les professionnels. Ils embarquent donc des fonctionnalités que l’on ne trouve pas sur des PC grand public. Le Latitude 5530 par exemple, met un accent particulier sur la sécurité et la protection des données sensibles.

Avec Onlooker Detection, votre ordinateur vous avertira si une tierce personne regarde votre écran et brouillera l’affichage de l’écran, tandis que Look Away Detect est capable d’identifier lorsque vous ne regardez pas l’écran. Cette fonctionnalité réduira alors la luminosité de l’écran pour protéger votre travail. La technologie ExpressSign-In enfin, verrouillera automatiquement votre ordinateur si vous vous éloignez trop de lui grâce à votre caméra.

Le Dell Latitude 5530, dans sa configuration équipée d’un Intel Core i5-1245U, de 8 Go de RAM et d’un stockage de 256 Go est proposé à 1451,15 euros TTC.

L’écran Dell 27 pouces S2721HS à 183,52 euros TTC

Si vous cherchez un écran pour équiper votre (ou vos) poste de travail, le Dell S2721HS est un excellent choix. Doté d’un design élégant, il est aussi peu encombrant et très fin ce qui vous permettra de l’intégrer aisément à votre espace de travail. Pour ne rien gâcher, il est aussi très facile à ajuster. Hauteur, inclinaison, mode portrait ou paysage, vous avez l’embarras du choix.

Mais son atout majeur reste sans conteste la qualité de son affichage. Sa dalle Full HD de 27 pouces aux bordures très fines est un véritable régal pour les yeux. Grâce à la technologie IPS, vous bénéficiez d’un grand angle de vue (178° sur les deux axes), tandis que sa technologie ComfortView limite les émissions de lumière bleue pour atténuer la fatigue visuelle.

Le Dell S2721HS est accessible à 183,52 euros TTC sur la boutique Dell, et il dispose d’une garantie SAV Premium de 3 ans.