Dell dévoile l’Inspiron 13 5000, un MacBook Air deux fois moins cher

Dell lance l’Inspiron 13 5000, un PC comparable au MacBook Air d’Apple. Fin et léger, il bénéficie d’une fiche technique plus musclée mais coûte deux fois moins cher.

Salué pour la qualité de sa gamme de PC haut de gamme XPS, Dell frappe fort avec deux nouveaux modèles de sa gamme Inspiron. Si l’Inspiron 13 5000 présente un rapport qualité-prix intéressant, sa déclinaison 5391, vendue 20 dollars de plus seulement, s’impose comme un concurrent direct au MacBook Air. Si ce modèle suscite notre attention, c’est parce qu’il coûte deux fois moins cher que le PC portable d’Apple.

Ainsi, l’Inspiron 13 5391 est plus léger que le MacBook Air, déjà reconnu pour son poids plume. Sa coque en aluminium lui confère un look résolument haut de gamme, un vrai point fort pour un modèle à ce prix.

Petit luxe supplémentaire, il intègre un lecteur d’empreintes digitales. L’ensemble fait de cet Inspiron 13 5391 un petit frère digne de la réputation du XPS 13.

Un MacBook Air plus musclé

Sous le capot, l’Inspiron 13 5391 renferme un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit deux fois plus que la machine d’Apple. Il coûte 550 dollars.

Le modèle standard (Inspiron 13 5000), lui, doit se contenter d’un Intel Core i3, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son prix : 530 dollars. La version plus musclée ne coûte que 20 dollars de plus et présente donc un vrai intérêt. En bonus, Dell inclut un abonnement de 12 mois à McAfee LiveSafe, un antivirus qui a fait ses preuves.

Si l’Inspiron 13 5391 dispose de plus de connecteurs que le MacBook Air, ce dernier se démarque avec ses ports Thunderbolt 3. L’ordinateur d’Apple est aussi équipé d’un écran Retina, avec une meilleure définition.

Enfin, notons que le MacBook Air dispose d’une batterie plus imposante. L’autonomie figure parmi les principaux points forts de la machine pommée. Pas sûr que Dell parvienne à rivaliser sur ce terrain. Mais nous attendrons un test plus approfondi pour nous prononcer.

Quoi qu’il en soit, Dell crée la surprise avec ce nouveau PC à l’excellent rapport qualité-prix. Si la comparaison avec le MacBook Air a du sens d’un point de vue technique, n’oublions pas que les machines d’Apple se distinguent par leur système d’exploitation macOS.