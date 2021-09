DJI OM 5 : le nouveau stabilisateur pour smartphone fait également perche à selfie

DJI a présenté, ce mercredi, son nouveau stabilisateur gimbal pour smartphone, le DJI Osmo Mobile 5. Celui-ci profite d'une perche permettant des angles de vue plus variés.

Un an tout juste après l’annonce de l’Osmo Mobile 4, DJI tient son calendrier et a présenté, ce mercredi, son nouveau stabilisateur pour smartphone, le DJI OM 5.

Le constructeur chinois a en effet revu l’ensemble de sa nomenclature de produits afin de les simplifier. En guise d’Osmo Mobile 5, on a donc droit à un OM 5. Ce nouveau stabilisateur reprend les points forts de la précédente génération de gimbal du constructeur. On va ainsi retrouver une nacelle avec stabilisation sur trois axes. Mais c’est surtout au niveau du design que les améliorations se font le plus sentir.

Un format plus compact, mais une fonction perche à selfie

Le DJII OM 5 est bien plus compact que l’Osmo Mobile 4, d’un tiers environ. Pliable, il peut tenir dans la paume de la main une fois recourbé. Toujours au niveau du design, DJI a intégré une nouvelle bride de smartphone qui va permettre d’utiliser facilement l’OM 5 avec une coque de téléphone, mais également pour des appareils de grand format. Le constructeur ne précise cependant pas la taille maximale des smartphones qui peuvent s’intégrer à son stabilisateur. Une barre d’extension est également ajoutée afin de pouvoir utiliser le stabilisateur à des angles plus variés, façon perche à selfie.

Du côté des fonctionnalités, comme c’est le cas pour la plupart des stabilisateurs du marché, on va retrouver différents boutons sur la poignée afin de contrôler les fonctions principales du DJI OM 5. Parmi celles-ci, DJI propose une version améliorée de son ActiveTrack 4.0 disponible sur l’application dédiée. Elle va permettre d’opérer un zoom jusqu’à x3 à une vitesse de 5 m/s. Pour les utilisateurs qui souhaiteraient s’initier aux modes proposés, DJI inclut également une fonction ShotGuides. Il s’agit d’un ensemble de tutoriels et d’édition automatique des différents types de séquences avec 30 modes proposés.

Le stabilisateur gimbal DJI OM 5 est décliné en deux versions, blanc ou gris, au prix de 159 euros. Les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles sur le site de DJI et chez les revendeurs partenaires.