DJI lance un stabilisateur léger adapté à toutes vos vidéos

Le constructeur chinois DJI a dévoilé son RS 3 Mini, un gimbal relativement compact qui va servir aussi bien pour stabiliser les vidéos horizontales que verticales.

Décidément, DJI est sur tous les fronts. Le constructeur chinois ne se contente pas de proposer des drones à tous les prix ou des action cams, comme la Osmo Action 3, mais est également un acteur majeur dans le domaine de la stabilisation avec ses gimbals. Après ses RS 3 et RS 3 Pro dévoilés en juin 2022, la firme revient avec un modèle plus compact, comme son nom l’indique, le DJI RS 3 Mini.

Logiquement, le RS 3 Mini reprend les principales caractéristiques de ses deux aînés, puisqu’on va retrouver notamment un écran de 1,4 pouce accessible directement depuis la poignée pour choisir ses modes de contrôle et de prise de vue. Celui-ci reste par ailleurs accompagné d’un bouton d’enregistrement, d’un bouton de gestion des modes et d’un stick pour contrôler la prise de vue.

Surtout, le stabilisateur est résolument plus léger et compact que les DJI RS 3 et RS 3 Pro puisqu’il affiche un poids de 795 grammes sur la balance, contre plus de 1 400 grammes pour le DJI RS 3 Pro. Le RS 3 Mini est par ailleurs conçu pour être utilisé à une seule main. Le constructeur chinois précise que le gimbal est conçu pour être utilisé avec des appareils photo ou des caméras jusqu’à 2 kilogrammes. Le stabilisateur profite par ailleurs du même système de plaque à relâchement rapide que les versions précédentes. Sa batterie lui permet quant à elle une autonomie pouvant monter jusqu’à 10 heures.

Un usage pensé pour la vidéo verticale

Notons par ailleurs que DJI destine notamment ce gimbal aux créateurs sur Internet avec un format portrait mis en avant pour correspondre aux usages de la vidéo verticale, que ça soit sur les stories, les shorts ou les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram.

Le DJI RS 3 Mini est d’ores et déjà disponible à la vente. Il est proposé en France au tari de 389 euros.

