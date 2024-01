Dreame Roboticmower A1 : un robot tondeuse sans-fil innovation

Le marque Dreame, réputée pour ses aspirateurs laveurs, vient d'officialiser son premier robot tondeuse. Celui-ci reprend de nombreuses technologies du monde du ménage, comme la détection d'obstacles et la navigation par laser 3D.

Fort de son expérience dans les aspirateurs autonomes, Dreame a mis à profit son expérience dans le domaine de la cartographie et de la détection d’obstacles pour travailler sur un robot-tondeuse. Son utilisation s’apparente donc à celle d’un robot aspirateur, simplifiant le quotidien des utilisateurs.

De multiples capteurs

Dreame dispose de plusieurs brevets en termes de cartographie laser et de navigation. Elle les a naturellement réutilisés et adaptés à un usage extérieur pour son robot-tondeuse. Celui-ci est doté d’un LiDAR 3D avec une portée de 70 m et un angle de 360° × 59°. Il peut ainsi cartographier les jardins de manière autonome et sans-fil, ne nécessitant qu’une quinzaine de minutes pour faire le tour d’un terrain, tout en détectant les obstacles pour éviter les déconvenues. Il est capable d’identifier différents types d’obstacles, ainsi que les animaux et les humains, assurant un niveau de sécurité accru.

La marque ne s’est toutefois pas reposée sur ses lauriers et a travaillé sur de nouvelles manières d’appréhender les jardins, bien différents des intérieurs. Elle a ainsi intégré un capteur de pluie, permettant au robot de retourner à sa base et d’attendre la fin des gouttes pour reprendre le travail.

Une utilisation semblable à un aspirateur robot

À l’instar des aspirateurs, le Dreame Roboticmower A1 dispose d’une station de recharge et peut être contrôlé grâce à l’application de la marque, d’une manière très semblable à ses cousins laveurs. Il est donc possible de l’envoyer tondre une ou plusieurs zones de votre jardin, un endroit spécifique, ou uniquement les rebords. De même, il est possible de régler la hauteur de tonte à distance, allant de 3 à 7 cm.

En matière de performances, il est capable de tondre jusqu’à 1000 m² en un jour, tout en étant capable de retourner automatiquement se recharger en cas de batterie faible et de reprendre le travail une fois le niveau de charge suffisant. De même, il est possible de définir des zones précises ainsi qu’un planning de tonte personnalisé, selon vos besoins et votre terrain.

Enfin, ses grandes roues tout terrain lui permettent de négocier des pentes de 45 %, facilitant ainsi la tonte de tous les terrains.

Prix et disponibilité

Le Dreame Roboticmower A1 devrait être disponible à la fin du premier trimestre 2024. Son prix français n’est pas encore connu, mais le tarif américain sera de 2 000 dollars, ce qui donne une bonne indication en termes de budget.