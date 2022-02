DS9 E-Tense : voici les modèles 2022, leurs caractéristiques et leurs tarifs

DS Automobiles a annoncé sa nouvelle gamme DS9 E-Tense : ce sont les variantes hybrides rechargeables de sa berline premium.

Après la E-Tense Performance, DS Automobiles a annoncé une nouvelle version de la DS 9 sous le nom de DS 9 E-Tense 250. Cette nouvelle variante marque l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride rechargeable pour la berline haut de gamme. Il y a également deux DS9 E-Tense 4×4 360 et 250 équipés de deux moteurs électriques.

Jusqu’à 70 km d’autonomie en 100 % électrique

En effet, elle est désormais équipée d’un moteur essence quatre cylindres PureTech de 200 ch, en plus d’un groupe motopropulseur électrique de 110 ch (80 kW). Dans l’ensemble, ce système est donc capable de délivrer une puissance maximale de 250 ch.

De plus, il y a une nouvelle batterie de 15,6 kWh qui offre jusqu’à 70 km d’autonomie en cycle WLTP urbain ou 61 km en cycle WLTP combiné.

Le chargeur embarqué de 7,4 kW permet une charge complète en 2 heures et 23 minutes. Selon la marque française, cette combinaison permet aux émissions de CO2 de tomber à seulement 26 g/km avec une consommation de 1,1 l/100 km selon le cycle mixte WLTP.

La vitesse de pointe de la DS 9 E-Tense 250 est limitée électroniquement à 240 km/h, avec la possibilité d’atteindre 135 km/h en utilisant le mode 100 % électrique.

A l’intérieur, la DS9 reprend tous les codes stylistiques de la marque. On retrouve les mêmes boutons, la même disposition, le premium est partout. Point noir au tableau : la technologie embarquée semble être celle de la nouvelle DS 4, ce qui fait un peu tâche en 2022.

Quant aux prix, la version Performance Line + démarre à 58 000 euros tandis que la Rivoli + à partir de 60 900 euros.

DS9 E-Tense 4×4 360 et 250 : deux moteurs électriques

Notez également l’arrivée de la DS9 E-Tense 4×4 360 et 250. On a ici toujours le moteur 4 cylindres de 200 chevaux, mais cette fois-ci deux moteurs électriques, l’un de 110 chevaux (intégré à la boîte de vitesses à l’avant) et l’autre de 113 chevaux (couplé au train arrière). Ces moteurs promettent ainsi 360 chevaux et évidemment une transmission intégrale.

Les nouvelles DS9 E-Tense 4×4 360 Performance Line et DS9 E-Tense 4×4 Rivoli+ seront vendues en France aux prix de 67 500 euros et 70 400 euros.

Particularité de ce modèle, elle sort d’une usine de Shenzhen, en Chine. Cependant, l’assemblage de la partie mécanique et des liaisons au sol de DS9 E-Tense 4×4 4×4 360 est réalisé dans l’usine de Poissy, en France.

