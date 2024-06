Voici les nouveaux aspirateurs-robot ECOVACS : mais comment fait Ecovacs pour innover autant ?

ECOVACS dévoile trois nouveaux aspirateurs-robot aussi ingénieux qu'abordables et promet une belle remise pour leur sortie. Parmi ces nouveautés, l'ECOVACS T30S COMBO COMPLETE est plutôt surprenant. En plus d'être un aspirateur-robot, il fait aussi office d’aspirateur balai et à main. Voilà un modèle plutôt malin.

Dotés d’un excellent rapport qualité-prix, les aspirateurs-robot ECOVACS sont aussi parmi les plus innovants du marché. Difficile d’en attendre plus tant ses produits sont complets et autonomes. Et pourtant, la marque parvient à nouveau à surprendre avec trois nouveaux modèles encore plus novateurs et polyvalents :

Tous trois seront disponibles dès le 25 juin sur la boutique en ligne de la marque et auprès de revendeurs partenaires. Et pour toute précommande du T30S COMBO COMPLETE ou du X5 OMNI passée avant cette date, la marque vous offre un coupon de réduction de 100 euros.

ECOVACS T30S COMBO COMPLETE : l’aspirateur-robot le plus polyvalent jamais créé

Digne représentant du savoir-faire d’ECOVACS, le nouveau T30S COMBO COMPLETE profite d’une conception des plus étonnantes. Ce modèle est tellement complet que vous pourrez définitivement vous passer du traditionnel quatuor aspirateur, plumeau, sceau et serpillère.

Sur la base de son T30S COMBO COMPLETE, la marque est en effet parvenue à rassembler deux appareils distincts : un aspirateur-robot et un aspirateur-balai capable de se transformer en un tournemain en aspirateur à main. Grâce à cette idée ingénieuse, vous pouvez totalement vous en remettre au robot pour le sol et réserver l’appareil secondaire pour les canapés, les meubles et la voiture.

Au-delà de la praticité de sa conception tout-en-un, ce modèle est surtout salué pour ses performances. L’aspirateur-robot T30S COMBO COMPLETE aspire en effet à une puissance pouvant monter jusqu’à 11 000 Pa (contre 8 000 pour la majorité des autres aspirateurs-robots du marché), et intervient au plus près des plinthes et des objets qu’il rencontre (1 mm) en se rétractant chaque fois que nécessaire. Et grâce à sa brosse ZeroTangle, les cheveux et poils d’animaux ne risquent pas de s’emmêler ou de bloquer le système.

De plus, le T30S COMBO COMPLETE détecte puis évite les obstacles sur son chemin. Il rehausse en prime sa serpillère de 9 mm lorsqu’il monte sur un tapis pour éviter de le tremper.

Sa base est également un atout précieux. Vidange du bac de poussière du robot et de l’aspirateur à main, nettoyage puis séchage de la serpillère pour éviter le développement de bactéries et de mauvaises odeurs : tout est automatisé et optimisé pour garantir une hygiène irréprochable au fil des utilisations.

Aussi surprenant que pratique, le T30S COMBO COMPLETE sera disponible dès le 25 juin à 1299 euros, un prix qui tombe à 1199 euros si vous le précommandez avant cette date sur la boutique en ligne ECOVACS, mais aussi chez Amazon, Boulanger et Darty. Ce modèle est accessible aux côtés de deux autres variantes : le T30S COMBO WHITE et le T30S WHITE, quant à lui dépourvu de l’aspirateur à main attenant. Ces deux modèles sont respectivement disponibles en précommande à 1099 euros et à 899 euros.

X5 OMNI WHITE : une puissance décuplée

Autre modèle phare fraîchement officialisé par ECOVACS, le X5 OMNI est quant à lui salué pour ses excellentes performances de nettoyage. Avec une puissance d’aspiration exemplaire de 12 800 Pa, sa brosse ZeroTangle anti-enchevêtrement et ses deux croquets, aucune poussière ne lui résiste, même sur les surfaces les plus difficiles comme les tapis.

Doté d’un design en « D » ultra-fin (9,5 cm d’épaisseur), le X5 OMNI se faufile aisément sous la plupart des meubles. Et au moindre obstacle décelé par sa technologie laser TrueDetect 3D 3.0, le robot le contourne et se rétracte pour aspirer au plus près l’obstacle et n’omettre aucune poussière.

En matière de nettoyage du sol, ce modèle profite de 2 serpillères rotatives à haute pression, capables de se soulever de 15 mm aux abords d’un tapis. Toutes deux sont contrôlables depuis l’application ECOVACS HOME (disponible sur Android et iOS). En quelques clics, vous pouvez alors ajuster le débit d’eau ainsi que la vitesse de rotation. Indispensable, l’application vous permet aussi d’initier la cartographie de votre maison et de programmer des routines de nettoyage.

Enfin, comme sur l’ensemble des modèles premium du constructeur, la base du X5 OMNI se charge de remplir l’eau de l’aspirateur, de vider ses bacs, de nettoyer à 70°C les serpillères, puis de les sécher.

Ce nouvel aspirateur-robot sera commercialisé à partir du 25 juin à 1099 euros. Mais en le précommandant dans sa variante blanche avant cette date, vous profitez d’une belle remise de 100 euros.

N20 PRO PLUS : un modèle abordable à énergie cyclonique

S’offrir un aspirateur-robot constitue généralement un investissement significatif. Pour permettre à tous d’accéder à ce type d’appareil, ECOVACS a conçu le N20 PRO PLUS. Affiché à tout juste 499 euros, celui-ci ne manque pourtant pas d’arguments.

Pas question de se passer de station d’accueil comme pour la plupart des aspirateurs-robot abordables, car la marque a opté pour un équipement complet et efficace.

La base de recharge incluse avec l’appareil vide le bac de saletés du robot à haute puissance après chaque passage à l’aide de technologie cyclonique PureCyclone d’ECOVACS. Et grâce à un système de filtration en 4 étapes, aucun risque de voir à terme les particules de poussière obstruer le robot. De jour en jour, le N20 PRO PLUS conserve alors toute sa capacité d’aspiration.

De son côté, avec ses 8 000 Pa, sa brosse ZeroTangle, sa serpillère à haute vibration, et son système de lavage OZMO anti-fuite, l’aspirateur-robot promet un nettoyage du sol efficace et sans contrainte. D’autres atouts habituellement réservés aux modèles les plus haut de gamme sont aussi de la partie, comme la détection d’objets, la cartographie des pièces par le capteur LiDAR et la programmation de routines de nettoyage depuis l’application ECOVACS HOME.

Avec autant de technologies embarquées et un prix aussi contenu, ce modèle s’impose comme l’un des meilleurs rapports équipements-prix de la marque.