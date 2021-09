Facebook Portal Go, un rival du Google Nest Hub avec un petit quelque chose en plus

Ce mardi, Mark Zuckerberg a dévoilé sur Facebook deux nouveaux appareils maison. Le Portal+ et son écran grand format vont tenter de séduire les télétravailleurs avec notamment de multiples fonctions pour les appels vidéo et la productivité. Le Portal Go innove avec un format portable qui peut fonctionner sur batterie et n'importe où.

Même si le succès n’est pas forcément au rendez-vous face à des géants comme Google et son Nest Hub, ou encore Amazon et ses multiples appareils Echo Show, Facebook ne baisse pas les bras sur le marché des écrans intelligents, près de deux ans après le lancement de sa gamme Portal.

Mark Zuckerberg a dévoilé ce mardi lors d’un Facebook Live les Portal+ et Portal Go. Le premier améliore le concept initial de l’écran multifonctions pour rester en contact avec sa famille tandis que le second se veut plus innovant avec un modèle qui se transporte facilement dans toute la maison et fonctionne aussi sur batterie.

Portal+, l’écran Facebook pensé (surtout) pour le télétravail

C’est le modèle initial de Portal revisité une nouvelle fois. Exit l’écran en mode portrait, cette fois-ci, le Portal+ se concentre uniquement sur l’affichage en paysage. Chez Facebook, on explique s’être appuyé sur les usages principaux des utilisateurs et l’écran rotatif est donc abandonné au bénéfice d’un nouveau design.

L’écran affiche désormais une diagonale de 14 pouces, de quoi en faire le plus grand de la gamme, et il est surmonté d’une caméra intelligente HiRes de 12 Mpx avec un très large champ de vision. Celle-ci peut être coupée à tout moment depuis l’interface, mais aussi à l’aide d’un cache physique pour l’obstruer et vous offrir une intimité certaine, même si Facebook continue d’appuyer son message autour de la confidentialité de ses utilisateurs (aucune donnée ni image ou information ne sort du Portal+, l’IA de la caméra est stockée sur l’appareil, pas les serveurs).

Et si Portal+ ne peut plus basculer verticalement, il garde la possibilité de se montrer un peu plus mobile en permettant d’incliner légèrement l’écran pour trouver son bon angle que l’on soit assis en face ou debout légèrement au-dessus. On trouve également deux haut-parleurs stéréo qui promettent un son « clair comme du cristal » pour votre musique ou vos appels vidéo.

Le Portal+ se tient à sa mission première de vous garder en contact avec vos proches et vous pouvez désormais réaliser des appels vidéo jusqu’à 25 participants à l’écran. La fonction « Watch Together » (regarder ensemble) est mise à jour et sera prochainement disponible en France afin de vous permettre de regarder des contenus (émissions, vidéos, etc.) avec vos amis sur Portal ou bien sur un ordinateur, une tablette ou sur Facebook Messenger sur smartphone.

L’écran de l’appareil sert toujours à afficher vos photos, vos publications Instagram ou Facebook. Vous pouvez partager des albums avec vos proches depuis le Portal+.

Un compagnon de travail

Durant la pandémie, Facebook a constaté une hausse des utilisations de Portal pour du télétravail, en complément de son PC. Un appareil qui a trouvé notamment son utilité pour des réunions de travail en vidéo au côté de l’ordinateur, comme un second écran. Alors le géant des réseaux sociaux joue la carte à fond. Avec déjà l’ajout des principaux services de visioconférence accessibles, mais aussi des fonctions adaptées pour devenir un véritable compagnon de travail.

Et Facebook a noué des partenariats avec les principaux services comme Zoom, Webex ou encore BlueJeans pour intégrer directement leurs services aux côtés de Workplace, le service maison. Si vous êtes plutôt adepte de Google Meet, pas d’inquiétude. Par l’intermédiaire du navigateur embarqué, vous pouvez lancer une visioconférence ou y participer. En revanche, à compter de décembre, Microsoft Teams va faire son apparition.

Tout l’univers Microsoft Teams sera disponible (calendrier, contacts, partage de fichiers, chat, etc.) avec l’assurance de profiter de la sécurité de la plateforme collaborative. L’app calendrier permettra d’intégrer les services d’appel vidéo dans Portal+ et les autres écrans Portal pour participer plus rapidement aux visioconférences. Facebook veut ainsi positionner son écran comme un écran secondaire dans le télétravail qui libère la productivité sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Pour aller également dans ce sens, Facebook a annoncé l’arrivée de Portal for Business, un programme pour les petites et moyennes entreprises afin d’accompagner leur quotidien avec des services dédiés autour de Portal. Il s’agira de créer et gérer des comptes Facebook Work Accounts pour les employés, faciliter ainsi les contacts et le travail, mais aussi gérer la flotte d’appareils utilisés plus facilement. Ils pourront se connecter sur Portal avec leur adresse professionnelle et profiter d’autres avantages. Pour le moment, la fonction est en version bêta aux États-Unis uniquement.

Portal Go : et Facebook trouva le subterfuge

C’est le format qu’il manquait sans doute au marché : un écran connecté qu’on puisse débrancher. Le Portal Go a des allures de Google Nest Hub, mais il fonctionne sur batterie. Son atout principal est évidemment les appels en vidéo avec vos contacts sur son écran 10 pouces et vous pouvez cette fois déplacer l’appareil avec vous.

Comme le Portal+, le Portal Go embarque une caméra de 12 Mpx HiRes avec un large champ de vision et un cache pour la couper. Elle fait également un balayage pour vous garder toujours au centre de l’écran. Il s’appuie aussi sur deux haut-parleurs puissants et un woofer au dos pour servir réellement d’enceinte pour écouter votre musique ou bien profiter des services de streaming comme Spotify ou les différentes radios proposées. Sa technologie Smart Sound lui permet d’être capable de diminuer le fond sonore pour mieux faire ressortir votre voix lors des appels.

Mais sa force, c’est sa portabilité. Le Portal Go repose sur un dock de chargement mini. Il peut ainsi fonctionner en étant en charge dessus ou bien vous suivre partout dans la maison, tant que la connexion wifi est de mise. Facebook annonce une autonomie d’une journée en réalisant des appels vidéo et autres utilisations. Pour le reste, il fait comme le Portal+ au niveau des fonctions, avec un écran réduit.

De nouveaux usages familiaux plus intuitifs

En parallèle de ces nouveautés, Facebook a annoncé des mises à jour qui s’appliqueront à tous les appareils. L’interface de toute la gamme Portal a été repensée pour être plus intuitive et simple d’utilisation (cela s’appliquera aussi à la majorité des appareils Facebook). Elle se veut aussi plus personnalisée et personnalisable. Des recommandations et des mises à jour apparaîtront sur l’accueil.

Vos contacts les plus fréquents s’affichent en haut, ainsi que votre calendrier. Vous pourrez d’ailleurs y associer votre calendrier Google ou Outlook si vous voulez que vos rendez-vous s’inscrivent à l’écran. Vous pouvez utiliser en mode mains libres votre Portal grâce à l’assistant Facebook ou bien Amazon Alexa qui sont disponibles. Cela vous permettra aussi de naviguer dans l’interface, de lancer la musique, écouter des podcasts. Vous pourrez aussi accéder aux dernières infos, faire vos listes de courses ou contrôler vos objets connectés de la maison grâce à Alexa.

Et Facebook joue également la synergie en ajoutant la future prise en charge multi-appareils de WhatsApp. Vous pourrez ainsi ajouter votre compte sur Portal et utiliser la messagerie sans avoir besoin de votre smartphone à proximité, que ce soit pour envoyer des messages ou passer des appels audio et vidéo.

Avec l’arrivée du mode Household (foyer), Portal+ veut accélérer son implantation dans les foyers en proposant de partager plus facilement l’appareil entre les différents membres de la famille. Vous pouvez choisir les contacts et apps que vous voulez partager avec vos proches.

Portal TV reste aussi au catalogue. La caméra à brancher sur son écran pourra bientôt recevoir des notifications d’appel (Messenger Rooms en attente, appel vidéo manquée, etc.) avec la possibilité de rappeler son contact. Des suggestions d’applications, des recommandations de listes de lecture Spotify ou des rappels d’anniversaire arriveront bientôt.

Prix et disponibilités

Le Portal Go sera annoncé au prix de 229 euros tandis que le Portal+ sera vendu à 369 euros. Les précommandes sont ouvertes sur le site officiel et les deux écrans seront disponibles à compter du 19 octobre.