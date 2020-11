Facebook lance Vanish : des messages éphémères sur Messenger et Instagram

Messenger et Instagram accueillent une nouvelle fonctionnalité répondant au nom de « Vanish », ou « Disparaître » en Français. Ce mode ouvre la voie aux messages éphémères capables de disparaître après consultation. Une fonction inspirée d’un certain Snapchat.

Facebook continue d’apporter des nouveautés à ses applications de messageries. Après WhatsApp, c’est au tour de Messenger et Instagram d’accueillir des messages éphémères, mais avec un fonctionnement différent inspiré de Snapchat.

Comme un air de déjà-vu

La firme de Menlo Park remet le couvert en cette fin d’année 2020 avec le mode « Vanish », ou « Disparaître » dans la langue de Molière, rapporte The Verge. En quoi consiste-t-il ? À envoyer des messages (audio ou écrits), stickers, photos et emojis éphémères capables de disparaître automatiquement une fois que votre interlocuteur les a consultés. Il est donc impossible de les revoir ensuite dans votre conversation Messenger ou Instagram.

Ce « Vanish Mode » fait indéniablement penser à Snapchat, qui a démocratisé ce type de messages il y a déjà plusieurs années. Facebook avait profité d’une mise à jour présentée en octobre 2020 pour évoquer ce nouveau projet, avant de joindre le geste à la parole un mois plus tard.

Messages éphémères sur Messenger et Instagram : comment les activer ?

Sachez que ce mode est optionnel, et doit au passage être activé par les deux interlocuteurs pour fonctionner. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les paramètres de la conversation ou de glisser le doigt du bas vers le haut sur une fenêtre de discussion, précise The Verge. À l’heure actuelle, nous n’avons malheureusement pas pu tester cette fonctionnalité.

Le mode « Vanish » ne fonctionne par ailleurs que sur des échanges individuels, et non des conversations groupées. Aussi, Messenger et Instagram vous avertissent lorsqu’une capture d’écran a été effectuée.

Le déploiement débute aujourd’hui sur Messenger aux États-Unis et pour d’autres pays. « Vanish » débarquera ultérieurement sur Instagram.