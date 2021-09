Pour mieux séduire, le Fairphone 4 pourrait essayer de se rapprocher des standards actuels

Selon WinFuture, le Fairphone 4 constituerait le premier smartphone de la marque à intégrer la technologie 5G. Le design tenterait également de gagner en confort et en durabilité.

À peine une journée avant sa présentation officielle, une pluie d’images du Fairphone 4 se dévoilent. Pour rappel, cette marque de smartphone pas comme les autres veut proposer des téléphones entièrement démontables et réparables facilement. Les Fairphone 2 et Fairphone 3 avaient d’ailleurs reçu un 10/10 sur iFixit, un site qui s’intéresse à la réparabilité des objets tech.

Le site WinFuture est à l’origine de cette fuite. Le site est réputé pour sa particulière fiabilité et a encore récemment orchestré, avec justesse, les fuites des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 juste avant leur présentation officielle au Galaxy Unpacked.

Premiers aperçus

Ce premier aperçu permet déjà de se faire une idée des objectifs de la marque néerlandaise avec ce nouveau modèle. Le design a été clairement revu pour s’approcher des standards actuels.

On peut noter par exemple l’arrivée d’un cadre en métal, qui devrait considérablement améliorer la durabilité et le confort d’utilisation. Notons aussi que l’arrière du smartphone est toujours constitué d’une coque qu’on peut ôter facilement, laissant deviner la présence d’une batterie amovible.

Notons également l’absence de port jack. Une nouvelle un peu étonnante qui ne devrait pas plaire à tous les fans de la marque assurément.

Une amélioration en photo

Le site allemand détaille quelques éléments de sa fiche technique au passage. Ces détails avaient fuité quelques jours avant sur un listing d’un vendeur mis en ligne par erreur, pour notre plus grand plaisir, puisque cela nous permet d’en apprendre plus sur ce smartphone avant l’heure de sa présentation.

Le Fairphone 4 devrait ainsi proposer un écran Full HD de 6,3 pouces. Le fait que le lecteur d’empreinte soit situé sur le bout d’alimentation sur le côté laisse penser qu’il s’agira d’une dalle LCD. Dommage pour la qualité d’affichage qui risque d’en prendre un coup.

Le Fairphone 3 ne brillait pas par sa qualité photo. Pour le Fairphone 4, on s’attend à ce qu’il soit équipé d’une caméra 48 mégapixels à l’arrière, aidé d’un stabilisateur optique.

Quant aux deux autres trous visibles sur le module photo, on ne sait pas encore ce qu’ils pourraient abriter.

Le premier Fairphone 5G ?

Il y a quelques jours, un possible benchmark du Fairphone 4 a fuité, laissant entendre qu’il serait équipé du Snapdragon 750G de Qualcomm. Il s’agit d’une puce 5G, ce qui amènerait ce mobile à être le premier Fairphone 5G. Selon WinFuture, deux versions seraient disponibles avec 128 Go et 256 Go de stockage, le tout avec un prix débutant autour des 600 euros. Deux coloris sont attendus : gris et vert.

Pour confirmer ou infirmer ces informations, pas besoin d’attendre bien longtemps. La présentation officielle du Fairphone 4 est attendu ce 30 septembre à 12 heures, heure française.