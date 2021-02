Qualcomm pourrait adopter la méthode d’Apple en développant ses propres coeurs ARM

Comme ses concurrents MediaTek et Samsung, Qualcomm achète à ARM les droits d'exploitation de ses coeurs. Mais la chose pourrait changer. Avec le rachat de Nuvia, le fabricant des puces Snapdragon se déciderait à marcher dans les pas d'Apple en créant en interne sa propre architecture et ses propres coeurs.

Depuis des années, Qualcomm se contente d’intégrer à ses différents SoC des cœurs conçus par le groupe britannique ARM. Le récent Snapdragon 888, dernier fleuron du géant californien, se pare ainsi d’un cœur Cortex-X1, de trois cœurs Cortex-A78 et de quatre cœurs Cortex-A55, provenant tous directement du groupe anglais racheté il y a peu par Nvidia. Il semble néanmoins qu’un changement de paradigme soit en passe de se concrétiser chez Qualcomm. Un changement qui impliquerait la conception en interne de ses propres cœurs ARM.

C’est ce que fait Apple depuis des années pour les puces des iPhone et iPad, mais aussi pour sa brillante puce M1, dédiée à la nouvelle génération de Mac. Un processeur que Qualcomm aimerait d’ailleurs concurrencer avec un SoC d’ores et déjà en développement.

Pour ce faire, Qualcomm miserait sur sa dernière grosse acquisition : Nuvia. Ce rachat, que nous avions évoqué il y a quelques semaines, n’a rien d’anodin. Il permet à Qualcomm de mettre la main sur une start-up disposant déjà d’une architecture et d’un coeur hautes performances des plus prometteurs. Surnommé « Phoenix », ce dernier serait suffisamment costaud pour éclipser Intel et AMD en matière de performances et de maîtrise énergétique. Mieux, Nuvia est composée d’anciens ingénieurs de Google, Apple, Broadcom ou encore AMD. Parmi eux, un certain Gerard Williams III, ex-architecte CPU en chef d’Apple, qui a probablement posé certains jalons dans le développement de la puce M1.

Valid point. Wonder how long it'll be until Qualcomm goes to an architectural license like Apple, considering that is much lower cost than its current top-tier license.

— Anshel Sag (@anshelsag) February 3, 2021